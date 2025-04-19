«Сьон» готов сыграть с клубом из России

«Сьон» готов провести товарищеский матч с российским клубом. Об этом источнику заявил президент швейцарской команды .

В составе «Сьона» с сентября 2024 года выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Мы уже запланировали товарищеские матчи на это лето, поэтому мы не сможем сыграть с российским клубом — мы будем играть со швейцарскими командами. Сейчас весна, я не знаю, что будет дальше. Да, мы готовы [сыграть с российским клубом], но на данный момент мы об этом не задумывались, пока нас ждёт игра в понедельник.