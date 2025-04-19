Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияШвейцария. Суперлига 2024/2025

«Сьон» готов сыграть с клубом из России

вчера, 17:41

«Сьон» готов провести товарищеский матч с российским клубом. Об этом источнику заявил президент швейцарской команды Кристиан Константен.

В составе «Сьона» с сентября 2024 года выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Мы уже запланировали товарищеские матчи на это лето, поэтому мы не сможем сыграть с российским клубом — мы будем играть со швейцарскими командами. Сейчас весна, я не знаю, что будет дальше. Да, мы готовы [сыграть с российским клубом], но на данный момент мы об этом не задумывались, пока нас ждёт игра в понедельник.

Подписывайся в ВК
Все новости
Флик недоволен составлением календаря в Ла Лиге
18 апреля
В ноябре сборная России может сыграть с командой из топ-15 рейтинга ФИФА
18 апреля
Дубль «Химок» может сыграть два матча в течение трёх дней
17 апреля
ОфициальноСтало известно расписание полуфиналов и финала Кубка России
17 апреля
В Индонезии отреагировали на информацию об организации матча с Россией
17 апреля
ОфициальноРПЛ утвердила расписание матчей 28-го тура
16 апреля
Все комментарии
Олег1980
Олег1980
сегодня в 00:19
Да кому вы нужны Нам и самим не плохо
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:00
Мы готовы, но мы заняты, как-нибудь в другой раз!))))
shlomo
shlomo
вчера в 17:44
Как же они деликатно отказывают нам... ладно, будет и на нашей улице праздник.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 