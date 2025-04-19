«Унион» и «Штутгарт» сыграли вничью, забив 8 голов в первом тайме

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вчера, 21:40

«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 30-го тура Бундеслиги (4:4).

На 5-й минуте берлинская команда открыла счёт усилиями Андрея Илича. На 19-й Диого Лейте удвоил преимущество хозяев поля. На 23-й Дениз Ундав сократил отставание гостей в счёте, а Энцо Мийо на 29-й восстановил равенство на табло. На 38-й берлинцы повели — мяч забил Леопольд Куэрфельд. «Швабы» ответили голом Жулиана Шабо на 43-й. Крис Фюрих на 45+1-й вывел гостей вперёд, а хозяева поля снова отыгрались на 45+6-й — дубль сделал Илич.

«Унион» занимает 13-е место в чемпионате Германии (35 очков). «Штутгарт» идёт 11-м (41 балл).