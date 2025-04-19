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«Унион» и «Штутгарт» сыграли вничью, забив 8 голов в первом тайме

вчера, 21:40
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)4 : 4Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 30-го тура Бундеслиги (4:4).

На 5-й минуте берлинская команда открыла счёт усилиями Андрея Илича. На 19-й Диого Лейте удвоил преимущество хозяев поля. На 23-й Дениз Ундав сократил отставание гостей в счёте, а Энцо Мийо на 29-й восстановил равенство на табло. На 38-й берлинцы повели — мяч забил Леопольд Куэрфельд. «Швабы» ответили голом Жулиана Шабо на 43-й. Крис Фюрих на 45+1-й вывел гостей вперёд, а хозяева поля снова отыгрались на 45+6-й — дубль сделал Илич.

«Унион» занимает 13-е место в чемпионате Германии (35 очков). «Штутгарт» идёт 11-м (41 балл).

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Все комментарии
bx9y5tkd42n9
bx9y5tkd42n9
сегодня в 04:59
На второй тайм их просто не хватило.
Futurista
Futurista
вчера в 23:41
Вот бы ставочку сделать на такой счёт в первом тайме...
ммм...а кто то тут писал про нереальные счета в футболе)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:35
Интересно а у вратарей голова не закружилась - мячи вынимать...)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:10
В перерыве тренеры обеих команд, наверное сказали: "вы, че творите" и отругали всю защиту...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:50
Хоккей какой-то до перерыва был, а во втором тайме ни одного так и не забили?))
Petruccio
Petruccio
вчера в 21:42
8 мячей за тайм. Ну это дно, а не футбол.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:41, ред.
Ничего себе, интересно какой кэф на это был. Точный счёт первого тайма 4:4. Такое вообще бывало в истории? Уложили матч в 45 минут, второй тайм наверно на контрасте особенно скучно смотрелся.
Гость
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