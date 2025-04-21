Мбаппе восстановится от травмы к ближайшему матчу «Реала»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе будет готов сыграть в финале Кубка Испании против «Барселоны», который пройдет 26 апреля в Севилье.
Игрок почти полностью восстановился после легкого растяжения связок правой лодыжки.
Также сообщается, что он может выйти на поле уже в матче 33-го тура против «Хетафе», запланированном на 23 апреля.
Ранее Килиан пропустил матч 32-го тура с «Атлетиком» (1:0).
Как по мне, для блага команды, от одного из них нужно избавляться. Сейчас трудно сказать от кого, так как в данный момент оба крайне не стабильны. Возможно у нового тренера и получиться придумать что-то эдакое, от чего эти двое смогут эффективно взаимодействовать друг с другом на поле, но пока им явно тесно вдвоём.
Как по мне, для блага команды, от одного из них нужно избавляться. Сейчас трудно сказать от кого, так как в данный момент оба крайне не стабильны. Возможно у нового тренера и получиться придумать что-то эдакое, от чего эти двое смогут эффективно взаимодействовать друг с другом на поле, но пока им явно тесно вдвоём.