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Мбаппе восстановится от травмы к ближайшему матчу «Реала»

вчера, 09:20

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе будет готов сыграть в финале Кубка Испании против «Барселоны», который пройдет 26 апреля в Севилье.

Игрок почти полностью восстановился после легкого растяжения связок правой лодыжки.

Также сообщается, что он может выйти на поле уже в матче 33-го тура против «Хетафе», запланированном на 23 апреля.

Ранее Килиан пропустил матч 32-го тура с «Атлетиком» (1:0).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:47
пусть, конечно, будет !
пусть !
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:29
То, что восстановится Килиан - это хорошо. Но вот не навредит ли опять игре совместное пребывание на поле Мбаппе и Винисиуса. Вчера, в игре с Атлетиком, Винисиус был очень неплох, делал отличные забеги, отдавал шикарные передачи, забил красивый гол после смещения с фланга в центр. В отсутствии Мбаппе видно, что бразилец чувствует себя увереннее, свободнее. Да и у Мбаппе без Вини на поле, игра как-то лучше идёт. Кстати, первый свой хет трик за Реал француз оформил в игре, где Винисиус отбывал дисквалификацию. Вот невольно и создаётся впечатление, что иногда Вини с Мбаппе больше мешают друг другу, чем помогают. Эта негласная конкуренция между двумя звёздами идёт только во вред команде. Вот если бы сделать меджу ними конкуренцию за место в старте, вот это было бы интересно, и думаю более полезно для команды. Оба жилы рвали бы в каждом матче за место под солнцем, а не прогуливаясь бы не спеша в своё удовольствие, как это происходит в последнее время. Но на такое Анчелотти конечно же не пойдёт, да если бы и захотел пойти, Перес точно не дал бы.

Как по мне, для блага команды, от одного из них нужно избавляться. Сейчас трудно сказать от кого, так как в данный момент оба крайне не стабильны. Возможно у нового тренера и получиться придумать что-то эдакое, от чего эти двое смогут эффективно взаимодействовать друг с другом на поле, но пока им явно тесно вдвоём.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:04
Хорошо что Мбаппе вернётся к матчам. С ним Реал интересный))) до и после матча.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:02
Даже странно, что не наказали игрока Алавеса. Мог травмировать Мбаппе...психологически))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:45
Чё и дисква уже закончилась? Или там 1 матч всего был? Ох и бред..... и это за прямую красную
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:36
Мне кажется, без его будет лучше...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:26
Было слышно, как Бернабеу освистал Мбаппе, когда на табло показали его
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:24, ред.
Мне показалось вчера что он не нужен Реалу и без него лучше, Винисиусу не нужен конкурент и тогда он лучше играет, всё таки они мешают друг другу, два ярких эгоистичных характера, ну вот и проверим в следующем матче. Вот с чем точно пока не справляется Карло так это стем чтобы максимально эффективно вписать в игру Реала этих двоих. Карло надо проявить характер и посадить француза на лавку и тогда возможно он сохранит рабочее место
Гость
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