Мбаппе восстановится от травмы к ближайшему матчу «Реала»

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вчера, 09:20

Нападающий «Реала» будет готов сыграть в финале Кубка Испании против «Барселоны», который пройдет 26 апреля в Севилье.

Игрок почти полностью восстановился после легкого растяжения связок правой лодыжки.

Также сообщается, что он может выйти на поле уже в матче 33-го тура против «Хетафе», запланированном на 23 апреля.

Ранее Килиан пропустил матч 32-го тура с «Атлетиком» (1:0).