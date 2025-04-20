Рюдигеру может потребоваться операция из-за повреждения мениска

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вчера, 09:11

Защитнику «Реала» , возможно, потребуется операция на колене.

По информации источника, игрок уже несколько месяцев испытывает боль в левом колене из-за проблем с мениском, которые ухудшились в результате нагрузки в последних играх. Решение по поводу его колена будет принято только после окончания сезона.

В настоящее время Антонио ежедневно занимается с физиотерапевтами, чтобы быть в форме для ближайших матчей, так как не хочет подводить свою команду.