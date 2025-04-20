Рюдигеру может потребоваться операция из-за повреждения мениска

Защитнику «Реала» Антонио Рюдигеру, возможно, потребуется операция на колене.
По информации источника, игрок уже несколько месяцев испытывает боль в левом колене из-за проблем с мениском, которые ухудшились в результате нагрузки в последних играх. Решение по поводу его колена будет принято только после окончания сезона.
В настоящее время Антонио ежедневно занимается с физиотерапевтами, чтобы быть в форме для ближайших матчей, так как не хочет подводить свою команду.
Кстати этот случай с Рюдигером ещё раз показывает на какое дно сейчас опустился Реал, если у нас лучший защитник (наравне с Асенсио) - это 32-х летний, хромающий на одну ногу игрок.
А вот то, что Тони ради команды готов терпеть и пахать на поле, не смотря на то, что это не очень хорошо влияет на его здоровье, - это похвально и заслуживает уважения!
Кстати этот случай с Рюдигером ещё раз показывает на какое дно сейчас опустился Реал, если у нас лучший защитник (наравне с Асенсио) - это 32-х летний, хромающий на одну ногу игрок.
А вот то, что Тони ради команды готов терпеть и пахать на поле, не смотря на то, что это не очень хорошо влияет на его здоровье, - это похвально и заслуживает уважения!