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Рюдигеру может потребоваться операция из-за повреждения мениска

вчера, 09:11

Защитнику «Реала» Антонио Рюдигеру, возможно, потребуется операция на колене.

По информации источника, игрок уже несколько месяцев испытывает боль в левом колене из-за проблем с мениском, которые ухудшились в результате нагрузки в последних играх. Решение по поводу его колена будет принято только после окончания сезона.

В настоящее время Антонио ежедневно занимается с физиотерапевтами, чтобы быть в форме для ближайших матчей, так как не хочет подводить свою команду.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:08, ред.
Нужно ложиться на операцию как можно скорее. Сезон всё равно уже практически потерян. А затягивание такой серьёзной травмы может потом вылиться в очень нехорошие последствия.

Кстати этот случай с Рюдигером ещё раз показывает на какое дно сейчас опустился Реал, если у нас лучший защитник (наравне с Асенсио) - это 32-х летний, хромающий на одну ногу игрок.

А вот то, что Тони ради команды готов терпеть и пахать на поле, не смотря на то, что это не очень хорошо влияет на его здоровье, - это похвально и заслуживает уважения!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:36
Сильно с операцией тоже затягивать не надо , а то можно и усугубить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:23
До конца сезона придётся мучиться...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:12
Вместо КЧМ поедет в больницу
Гость
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