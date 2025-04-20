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Левандовски может пропустить три недели из-за травмы

вчера, 08:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 3Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски травмировался в матче 32-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:3).

Футболист был заменён на 78-й минуте. В раздевалке «Барсы» пессимистично относятся к возможности участия игрока в ближайших матчах.

Не исключено, что у него разрыв мышцы задней поверхности бедра. В таком случае для восстановления ему может понадобиться не менее трёх недель. Это означает, что он пропустит финал Кубка Испании против «Реала» 26 апреля.

Также при этом варианте маловероятно участие Роберта в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» (30 апреля и 6 мая).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:26
держись, ветеран !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:32
А может вернётся к разбитым надеждам , и такое может быть
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 15:30
Для Торреса лучше выиграть чем и лч,а без Левы это сложнее будет
RM_35
RM_35
вчера в 15:16
хорошая новость для торреса!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:07
потеря.
а впереди ответственный отрезок под требл))
однако вот он, шанс для Феррана.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:40, ред.
Надо ещё учитывать, что игра любого футболиста построена на рывках, которые в любой момент могут вывести из строя казалось бы зажившую "рану". Футбол - не стайерский размеренный бег, где только на финише нужно ускоряться, да и то только тогда, когда за спиной или впереди конкуренты; футбол - это постоянные рывки, причём в разные стороны, так что перспективы у Роберта на быстрое выздоровление не радужные
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:35
Здесь надо ещё иметь ввиду преклонный возраст футболиста. Это у молодёжи всё заживает как на собаке (не всегда, но быстрее по всем известным физиологическим причинам), а вот у "стариков"... Жаль, а я так надеялся на завоевание поляком ЗМ". Теперь уже ему не видать приз по этим причинам. Хотя...
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:29, ред.
Возможно, к финалу ЛЧ как раз поправится и будет в форме,
чтобы помочь Барсе в этом финальном матче. Всё зависит от того, насколько сильное повреждение у него.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:47, ред.
Я растягивал себе в юности, когда занимался футболом... Месяца 1,5 мучился. А тут всё таки у поляка и возраст преклонный. Можно, конечно, сделать скидку на уровень немецкой медицины, которой штаб Флика воспользуется..., но до технологий из фильма Элизиум, нашей земной науке ещё далеко.)
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:42, ред.
На соответствующих ресурсах пока речь идет о растяжении (повреждении) подколенного сухожилия...обследование сегодня как и точный диагноз...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:27, ред.
Разрыв мышцы по любому ведет и к повреждению сухожилия, которое соединяет эту мышцу с костью.
Восстановление работы сухожилия и мышцы в таких случаях растягивается на долгие месяцы. Эта бяка даже хуже перелома (в определённом смысле, конечно).
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:15
Ну да...такие сроки скорее всего при небольшом растяжении....
Futurista
Futurista ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 09:14
Врачи не волшебники...это же не простуда...при таких повреждениях 2-3 недели это минимум...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:13, ред.
Автор. При разрыве мышцы какие могут быть три недели на восстановление ?!
Либо диагноз, либо сроки исправляйте...
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:09
Ой как не вовремя он травмировался.... может врачи все же сумеют его поставить в строй.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:05, ред.
Ну, то что поляк пропустит финал Кубка Испании, - это не проблема, с кризисным, мёртвым Реалом его отсутствие особо роли не сыграет. А вот с Интером - это может быть проблемой. Левандовски, несмотря на свой возраст, проводит отличный сезон, переживает можно сказать вторую молодость в игровом плане. И как видно по сезону является важной частью нынешней Барселоны. Так что поляку в любом случае скорейшего выздоровления. Всё-таки хотелось бы увидеть противостояние Барселоны и Интера в максимально полных, боевых составах.
Futurista
Futurista
вчера в 09:04, ред.
Сломалась голевая машина...Барса выходи...приехали...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 08:55
Здоровья ему.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:53
Есть Торрес..., но Федот - не тот, канеш.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:52
Потеря для барсы в такой важный отрезок.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:48
Пожелаю поляку , что бы повреждение было как можно менее значительное.
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