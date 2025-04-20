Левандовски может пропустить три недели из-за травмы

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вчера, 08:45

Форвард «Барселоны» травмировался в матче 32-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:3).

Футболист был заменён на 78-й минуте. В раздевалке «Барсы» пессимистично относятся к возможности участия игрока в ближайших матчах.

Не исключено, что у него разрыв мышцы задней поверхности бедра. В таком случае для восстановления ему может понадобиться не менее трёх недель. Это означает, что он пропустит финал Кубка Испании против «Реала» 26 апреля.

Также при этом варианте маловероятно участие Роберта в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» (30 апреля и 6 мая).