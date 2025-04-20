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Представитель Захаряна: «Арсен восстановится к следующему сезону»

вчера, 14:53

Геннадий Голубин, агент полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что российский полузащитник восстановится от травмы к началу предсезонных сборов команды.

Арсен восстановится к началу подготовки к следующему сезону.

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Все комментарии
Alex Smith
Alex Smith ответ hjlzuf (раскрыть)
сегодня в 10:38
Да ещё находясь на лечении получать полноценную зарплату
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:37
Для наших игроков, мечтающих о Европе, и клубы Греции уже топ. А уж клубы из Примеры, это что то с чем то.)
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 18:14
Золотые слова!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
112910415
112910415
вчера в 18:01
всё будет хорошо, однозначно
alexamit
alexamit ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:37
Сидел бы дома и играл бы на скамейке запасных.Всё равно толка мало.
Petruccio
Petruccio ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 17:17
РС топ-клубом стал?
5dqy9xu8s4t7
5dqy9xu8s4t7
вчера в 16:03
Как-то уже и не верится что он там заиграет
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:57
Чтобы стать звездой, чтобы о тебе постоянно писали, отображали каждое твоё движение, необязательно изнурять себя игрой. Достаточно с помпой отбыть в топ клуб, там отправиться на больничный и пресса будет следить за каждым твоим вздохом.)
Capral
Capral
вчера в 15:01
А я воздержусь от комментариев... Надоело, честное слово. Уже про пистона столько не пишут.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:56
Надолго ли??
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