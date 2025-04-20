Представитель Захаряна: «Арсен восстановится к следующему сезону»

Геннадий Голубин, агент полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что российский полузащитник восстановится от травмы к началу предсезонных сборов команды.
Арсен восстановится к началу подготовки к следующему сезону.
Геннадий Голубин, агент полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что российский полузащитник восстановится от травмы к началу предсезонных сборов команды.
Арсен восстановится к началу подготовки к следующему сезону.
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣