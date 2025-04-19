«Сантос» опубликовал заявление касательно травмы Неймара

«Сантос» опубликовал заявление относительно травмы нападающего .

Восстановившись после мышечной травмы и всё ещё тренируясь для набора мышечной массы, Неймар вернулся в игру, и в первом тайме победного матча с «Атлетико Минейро» он ощутил дискомфорт в левом бедре. Футболист прошёл обследование, в результате которого у него была выявлена новая травма, на этот раз в полумембранозной мышце. Неймар уже начал лечение. Если говорить о предыдущей травме, то рецидива нет. Параллельно спортсмен будет работать над укреплением мышц, чтобы избежать новых травм.

Он будет периодически проходить дополнительные обследования для последующего изучения и выбора новых вариантов лечения. Вместе со штабом и самим игроком было решено, что данная восстановительная работа будет продолжена и при необходимости будут предприняты новые подходы [к реабилитации] для достижения оптимальных сроков для возвращения на поле.