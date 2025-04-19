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«Сантос» опубликовал заявление касательно травмы Неймара

вчера, 10:34

«Сантос» опубликовал заявление относительно травмы нападающего Неймара.

Восстановившись после мышечной травмы и всё ещё тренируясь для набора мышечной массы, Неймар вернулся в игру, и в первом тайме победного матча с «Атлетико Минейро» он ощутил дискомфорт в левом бедре. Футболист прошёл обследование, в результате которого у него была выявлена новая травма, на этот раз в полумембранозной мышце. Неймар уже начал лечение. Если говорить о предыдущей травме, то рецидива нет. Параллельно спортсмен будет работать над укреплением мышц, чтобы избежать новых травм.

Он будет периодически проходить дополнительные обследования для последующего изучения и выбора новых вариантов лечения. Вместе со штабом и самим игроком было решено, что данная восстановительная работа будет продолжена и при необходимости будут предприняты новые подходы [к реабилитации] для достижения оптимальных сроков для возвращения на поле.

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Все комментарии
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вчера в 11:13
"Задолбал" - коротко и лаконично отреагировали в бразильском клубе.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:01
Взял Сантос лишний гемор себе)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:01
Прям Неймарян какой-то))
Пора бы ему и заканчивать уже...
Гость
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