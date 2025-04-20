Нико Уильямс из-за травмы пропустит матч с «Реалом»

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вчера, 10:55

Вингер «Атлетика» не попал в заявку на матч с «Реалом» из-за травмы.

Испанец не поехал в Мадрид на встречу 32-го тура Ла Лиги из-за боли в паху.

В последних двух играх – против «Рейнджерса» (2:0) в Лиге Европы и «Райо Вальекано» (3:1) в Ла Лиге – Уильямс забил по голу.