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Нико Уильямс из-за травмы пропустит матч с «Реалом»

вчера, 10:55

Вингер «Атлетика» Николас Уильямс не попал в заявку на матч с «Реалом» из-за травмы.

Испанец не поехал в Мадрид на встречу 32-го тура Ла Лиги из-за боли в паху.

В последних двух играх – против «Рейнджерса» (2:0) в Лиге Европы и «Райо Вальекано» (3:1) в Ла Лиге – Уильямс забил по голу.

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Все комментарии
RM_35
RM_35
вчера в 15:19, ред.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 13:17, ред.
    Они в Мадриде играют, в Бильбао они уже своё очко оставили в этом сезоне)
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 13:12
    сегодня матч в Мадриде.
    в Бильбао Реал проиграл баскам в первом круге.
    протон
    протон
    вчера в 12:01
    Я считаю, что «Атлетик» вероятнее всего в последних турах отодвинет Ла Лигу на 2 план. Участие в ЛЧ они практически себе обеспечили, а впереди тяжёлые матчи с «МЮ» и в перспективе домашний финал в ЛЕ
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 11:35
    Атлетик без Уильямса, Реал без Мбаппе, - шансы уравнялись.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 11:33
    У Реала появилась призрачная надежда увезти очко из Бильбао.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:30
    Даже победа не порадует фрица после вылета из ЛЧ.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 10:56, ред.
    Это серьёзная потеря на такой тяжёлый матч, хотя всё равно Реал мягко говоря не внушает оптимизма по поводу своей игры в последнее время
    Гость
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