Нико Уильямс из-за травмы пропустит матч с «Реалом»

Вингер «Атлетика» Николас Уильямс не попал в заявку на матч с «Реалом» из-за травмы.
Испанец не поехал в Мадрид на встречу 32-го тура Ла Лиги из-за боли в паху.
В последних двух играх – против «Рейнджерса» (2:0) в Лиге Европы и «Райо Вальекано» (3:1) в Ла Лиге – Уильямс забил по голу.
вот шанс попробовать схему прошлого сезона, нужна только победа, так как халявная барса очки не потеряла!!!
вот шанс попробовать схему прошлого сезона, нужна только победа, так как халявная барса очки не потеряла!!!
в Бильбао Реал проиграл баскам в первом круге.
в Бильбао Реал проиграл баскам в первом круге.