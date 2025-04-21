«Локомотив» продлил сотрудничество с автомобильным брендом

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вчера, 15:15

«Локомотив» продлил сотрудничество с китайским автомобильным брендом SWM. В рамках партнерства во время проведения домашних матчей команды логотип SWM Motors будет размещён на рекламных носителях стадиона « РЖД Арена» и на игровой форме футболистов.

Сообщается, что с начала партнёрства было реализовано более 4500 машин данной марки. В первом квартале 2025 года бренд SWM вошёл в топ-20 самых продаваемых.

Ранее «Локомотив» объявил о сотрудничестве с лигой боевых смешанных единоборств.