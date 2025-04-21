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«Локомотив» продлил сотрудничество с автомобильным брендом

вчера, 15:15

«Локомотив» продлил сотрудничество с китайским автомобильным брендом SWM. В рамках партнерства во время проведения домашних матчей команды логотип SWM Motors будет размещён на рекламных носителях стадиона «РЖД Арена» и на игровой форме футболистов.

Сообщается, что с начала партнёрства было реализовано более 4500 машин данной марки. В первом квартале 2025 года бренд SWM вошёл в топ-20 самых продаваемых.

«Локомотив» продлил сотрудничество с автомобильным брендом «Локомотив» продлил сотрудничество с автомобильным брендом «Локомотив» продлил сотрудничество с автомобильным брендом

Ранее «Локомотив» объявил о сотрудничестве с лигой боевых смешанных единоборств.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:51
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:09
    Сапсанов, ласточек и других птичек им уже маловато...
    Вещий
    Вещий
    вчера в 15:37
    Главное чтобы это было выгодно и приносило пользу...
    drug01
    drug01
    вчера в 15:37
    Для Локо это очень хороший источник дохода
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 15:34, ред.
    Локомотив облепили доноры, или наоборот паразиты, это мы увидим в скором времени. Вообще странно что РЖД вступает в сотрудничество с автомобильным бизнесом, это как то противоестественно, они же конкуренты в каком то смысле.
    Гость
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