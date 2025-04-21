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Слишкович: «Я призываю своих футболистов играть до последнего свистка»

вчера, 14:49

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о шансах своей команды сохранить прописку в РПЛ.

Пока математика позволяет – шансы есть. Я призываю своих футболистов играть в футбол до последнего свистка рефери. Победой над Махачкалой мы увеличили себе шансы остаться. Будем готовиться дальше, будем стремиться побеждать. Как тренер я ненавижу ничьи. Не знаю, как готовить команду к этому. Меня никто этому не учил – и это хорошо. Каждый раз мы играем на победу, и я рассчитываю, что в эти 90 минут матча ребята дают максимум.

Вы говорите, что статистически такого никогда не было. Но в жизни всё бывает первый раз. И почему бы нам не обновить все эти показатели?

Ранее Слишкович рассказал, какую работу «Оренбург» провёл на зимних сборах.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:07
Полностью с Вами согласен!!! Когда в осеннем отрезке, Спартак на кураже прошел удачно пару месяцев и все на радостях с ума сходили, я советовал не делать поспешных выводов и подождать до весны... И что мы видим? А видим, тот же неубедительный Спартак, мучения на поле, отсутствие тренерской игровой модели и тп. Конечно, Спартаку нужен другой тренер, могущий поставить фундаментальный футбол. Футбол, который демонстрирует сейчас Спартак- стихийный, безыдейный и поверхностный.
Я много лет симпатизирую Спартаку, до сих пор перед глазами Спартак Бескова!!!!!!! Поэтому очень хорошо понимаю Вас и Вашу боль за любимый Клуб.
И все таки, желаю Спартаку- вернуть былые Величие и Уважение!!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:39, ред.
Спасибо вам большое! Это ценно и важно знать что меня понимают. У меня щас сложный период, я в принципе давно знал всё это, но после 6 осенних побед я решил себе рассказать что может быть я ошибаюсь на счёт Станковича и он нормальный, может все те миллион деталей пазла которые мне удалось сложить в целостную картину лишь случайное совпадение, но не давало мне покоя ростовское стекло, вот хоть тресни, а стекло прям подсвечивало мне что мои худшие опасения на счёт серба правда. И вот оно вылезло весной с новой силой, и я понял что был прав изначально и на счёт Станковича и на счёт похоже всей этой шайки нефтяных магнатов. Это весьма болезненно для меня я бы сказал с этим сталкиваться, потому что я честно сказать в тупике и не знаю что мне с этим делать, что я вообще могу с этим сделать, ни смириться ни изменить не могу, а что тогда...

Вот нашёл себе чем смягчить боль это радостью за успехи Слишковича, конечно я понимаю что он может и не вывезти с большой долей вероятности, но всё таки у него больше шансов чем у Спартака вновь стать собой настоящим под руководством Лукойла, любое число больше чем ноль
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:25
Чистосердечно и по человечески с Вами!!!!!!!
Можно сказать- Друзья по несчастью....
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
wyac5xcqne3t
wyac5xcqne3t
вчера в 16:59
Трудно будет,но стоит прислушаться к тренеру
112910415
112910415
вчера в 16:10
получится, наверняка получится !
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
К этому и призывать не надо, это все футболисты должны знать, что игра продолжается до финального свистка судьи.
Capral
Capral
вчера в 15:24
От всей души, от всего сердца желаю талантливому тренеру перевернуть общепринятые нормы и стать первопроходцем!!!!!!!
Удачи тебе, Слишкович!!!!!!!)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:01, ред.
Владимир прям цитирует Теда Лассо. Тот тоже ненавидит ничьи. А ещё у него тоже на первый план выходят человеческие качества, честность, открытость и простота. Для меня небольшая отдушина и радость поболеть за Слишковича, до зоны стыков рукой подать, я верю в чудо и очень жду что оно произойдёт. И вообще решил для себя что послежу за карьерой этого замечательного человека с большим любопытством. Раз пока у моей любимой команды затянувшийся на десятилетия кризис можно сделать такой вот выбор, команду поменять я всё равно не могу, а вот искренне посопереживать хорошему человеку могу запросто.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:50
Володя ещё пожелаю вам немного фарта...
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