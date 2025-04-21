Слишкович: «Я призываю своих футболистов играть до последнего свистка»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о шансах своей команды сохранить прописку в РПЛ.
Пока математика позволяет – шансы есть. Я призываю своих футболистов играть в футбол до последнего свистка рефери. Победой над Махачкалой мы увеличили себе шансы остаться. Будем готовиться дальше, будем стремиться побеждать. Как тренер я ненавижу ничьи. Не знаю, как готовить команду к этому. Меня никто этому не учил – и это хорошо. Каждый раз мы играем на победу, и я рассчитываю, что в эти 90 минут матча ребята дают максимум.
Вы говорите, что статистически такого никогда не было. Но в жизни всё бывает первый раз. И почему бы нам не обновить все эти показатели?
Ранее Слишкович рассказал, какую работу «Оренбург» провёл на зимних сборах.
Я много лет симпатизирую Спартаку, до сих пор перед глазами Спартак Бескова!!!!!!! Поэтому очень хорошо понимаю Вас и Вашу боль за любимый Клуб.
И все таки, желаю Спартаку- вернуть былые Величие и Уважение!!!!!!!!
Я много лет симпатизирую Спартаку, до сих пор перед глазами Спартак Бескова!!!!!!! Поэтому очень хорошо понимаю Вас и Вашу боль за любимый Клуб.
И все таки, желаю Спартаку- вернуть былые Величие и Уважение!!!!!!!!
Вот нашёл себе чем смягчить боль это радостью за успехи Слишковича, конечно я понимаю что он может и не вывезти с большой долей вероятности, но всё таки у него больше шансов чем у Спартака вновь стать собой настоящим под руководством Лукойла, любое число больше чем ноль
Вот нашёл себе чем смягчить боль это радостью за успехи Слишковича, конечно я понимаю что он может и не вывезти с большой долей вероятности, но всё таки у него больше шансов чем у Спартака вновь стать собой настоящим под руководством Лукойла, любое число больше чем ноль
Можно сказать- Друзья по несчастью....
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Можно сказать- Друзья по несчастью....
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Удачи тебе, Слишкович!!!!!!!)))
Удачи тебе, Слишкович!!!!!!!)))