Слишкович: «Я призываю своих футболистов играть до последнего свистка»

Главный тренер «Оренбурга» высказался о шансах своей команды сохранить прописку в РПЛ .

Пока математика позволяет – шансы есть. Я призываю своих футболистов играть в футбол до последнего свистка рефери. Победой над Махачкалой мы увеличили себе шансы остаться. Будем готовиться дальше, будем стремиться побеждать. Как тренер я ненавижу ничьи. Не знаю, как готовить команду к этому. Меня никто этому не учил – и это хорошо. Каждый раз мы играем на победу, и я рассчитываю, что в эти 90 минут матча ребята дают максимум.

Вы говорите, что статистически такого никогда не было. Но в жизни всё бывает первый раз. И почему бы нам не обновить все эти показатели?