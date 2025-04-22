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Вейга может вернуться в Ла Лигу

вчера, 12:28

«Атлетико» возобновил свой интерес к полузащитнику «Аль-Ахли» Габриэлю Вейге. 22-летний испанец может быть очень близок к возвращению в Ла Лигу, и «матрасники» позиционируют себя как главного кандидата, чтобы сделать это возможным. Спортивное руководство «Атлетико» уже некоторое время следит за действиями игрока и видит в нём надёжную ставку на усиление полузащиты в ближайшем будущем. В свою очередь, Вейга готов присоединиться к команде Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются и другие европейские клубы.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:57
Пусть только попробуют договориться с Арабами. Если он им нужен, хоть 200 млн $ предлагай. Успеха не будет.
shlomo
shlomo
вчера в 12:49
Ну что деньги на бочку, но думаю что переплатят за него
Гость
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