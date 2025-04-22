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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона»

вчера, 10:10

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о подписании нападающего «Вулверхэмптона» и сборной Бразилии Матеуса Куньи. В настоящий момент манкунианцы общаются с игроком по условиям личного контракта, так как знают, что на него претендуют и другие клубы. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» позитивно настроен после первых контактов с Куньей. Напомним, в контракте бразильца прописаны отступные в размере 62,5 миллионов фунтов стерлингов.

Кунья перешёл в «Вулверхэмптон» из «Атлетико» в январе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2029 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 16 мячей и отметился 4 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 55 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:32
Зимой Кунья мог перейти в Арсенал, но что-то не срослось, в итоге Арсенал остался без форварда, а Кунья переподписал контракт с Волками, на каких-то интересных условиях. Летом он точно должен уйти в более крупный клуб. В МЮ намечается перестройка и возможно Кунья будет одним из важных игроков нового МЮ! Игрок добротный, правда дисциплина хромает.
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