«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона»

1745305836

вчера, 10:10

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о подписании нападающего «Вулверхэмптона» и сборной Бразилии . В настоящий момент манкунианцы общаются с игроком по условиям личного контракта, так как знают, что на него претендуют и другие клубы. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» позитивно настроен после первых контактов с Куньей. Напомним, в контракте бразильца прописаны отступные в размере 62,5 миллионов фунтов стерлингов.

Кунья перешёл в «Вулверхэмптон» из «Атлетико» в январе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2029 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 16 мячей и отметился 4 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 55 миллионов евро.