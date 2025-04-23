«Аль-Хиляль» предлагает Рафинье контракт на 200 миллионов евро

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вчера, 17:17

Недавно делегация саудовского клуба «Аль-Хиляль» посетила Каталонию, чтобы обсудить возможность покупки бразильского вингера «Барселоны» и других футболистов.

Сообщается, что клуб предложил игроку контракт на четыре года на сумму 200 миллионов долларов, что эквивалентно 50 миллионам за каждый сезон. «Аль-Хиляль» готов заплатить «Барселоне» 100 миллионов евро за переход.

Спортивный директор «сине-гранатовых» осведомлен о ситуации и готов удержать игрока любой ценой. Тем не менее окончательное решение остается за самим Рафиньей, который, похоже, хочет продолжить свою карьеру в «Барсе».