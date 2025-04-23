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«Аль-Хиляль» предлагает Рафинье контракт на 200 миллионов евро

вчера, 17:17

Недавно делегация саудовского клуба «Аль-Хиляль» посетила Каталонию, чтобы обсудить возможность покупки бразильского вингера «Барселоны» Рафиньи и других футболистов.

Сообщается, что клуб предложил игроку контракт на четыре года на сумму 200 миллионов долларов, что эквивалентно 50 миллионам за каждый сезон. «Аль-Хиляль» готов заплатить «Барселоне» 100 миллионов евро за переход.

Спортивный директор «сине-гранатовых» осведомлен о ситуации и готов удержать игрока любой ценой. Тем не менее окончательное решение остается за самим Рафиньей, который, похоже, хочет продолжить свою карьеру в «Барсе».

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Неймар в чемодане принёс "наличные", и попросился на выход, то есть сам себя выкупил. Он выбрал деньги!
У бразильцев есть очевидный пример, что нельзя делать, если им нужны титулы. Невозможно играть в СА и быть в числе лидеров на индивидуальные награды.
Фати, я бы его выпускал на каждую игру!
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:07
Ну Неймар всё же немного другого уровня был игроком (в Барселоне) и ПОПсовый такой, тогда ПСЖ психанули 😁 а Барселоне грех было отказываться от такого безумного предложения.
А вот Фати наверно при Флике играть особо не будет я так понимаю, хотя он конечно хорош
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:48
Я к тому, что Неймар ушёл за 222 млн, а тут обновление рекорда будет. За такие деньги можно отпустить. Но удержать нет! 100 млн на сегодня за него мало.
Хотя, если игрок выберет личный контакт в 50 млн в год, попросится на выход, то нужно продать и за 100.
Я бы Фати оставил! Воспитанники клуба играют всегда лучше купленных за 100 + млн вроде Дембеле, Гризманна,Коутинью.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:43
200 на зелёное сукно, 200 под и он ваш!))
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 20:40
Ваш, это чей? 223 млн? 😁 Тут речи же нет о Челси

А так, как я и написал ниже, что к 30-31 годам бразилы сдуваются, то каталонцам рискованно ему давать улучшенный контракт (к чему скорее всего он и агент стремятся), если предложение из СА реальное, то лучше продавать
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:57
223 млн на стол, и он ваш!)
Agamaga005
Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:44
Кроме всего прочего, игрока может обезумить подобные цифры в контракте. Мы ведь знаем как ушёл Неймар из шикарной Барселоны. Что он получил в ПСЖ кроме денег?
Вообще ничего! Даже если игрок подпишет новый контракт, начнёт клясться в любви - это всё равно ничего не значит. Он как Фигу может убежать к прямому конкуренту!
Sergo81
Sergo81
вчера в 19:00
Ну какие 100 млн за трансфер претендента на ЗМ в СА ? 100 это европейская цена. Саудиты начинают считать деньги и уже не делают космических предложений лучшим футболистам Европы ? Или считают, что насытили свой рынок ( чемп) европейскими именами и уже эти имена будут привлекать футболистов ? Глупо. Только деньги и ничего другого.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:46
Барса может из за финансового кризиса согласиться.... а вот игрок не знаю.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:43
Он главный претендент на ЗМ. Если перейдет в Аравию, навряд ли ему дадут эту награду.
Niagara
Niagara
вчера в 18:21
барса, не смей его продавать ни за какие деньги
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:17, ред.
До конца этого сезона Рафинья вряд ли уйдёт из Барсы. Он нужен и в первенстве Ла Лиги и В ЛЧ. А там видно будет... С одной стороны не хотелось бы терять этого мастеровитого, системообразующего игрока, лучшего бомбардира Барсы, с другой стороны Барса могла бы на его продаже неплохо заработать и поправить свои финансовые дела. Скорее всего Рафинью попытается уговорить руководство клуба поиграть в Барсе ещё, хотя бы годик - два. Но многое будет зависеть и от того, какое решение примет сам Рафинья.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:00
Выдал сезон, поднялся в цене, выберет финансы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:53
Время покажет где он окажется в итоге.
112910415
112910415
вчера в 17:47
через год, быть может ?
Брулин
Брулин
вчера в 17:33
Ну, мало ли кто, и колько там готов платить за трансфер, но руководство Барселоны и близко не собирается продавать Рафинью.
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:27
Ну, тут скорее всего всё будет зависеть от того, насколько успешно Барселона завершит текущий сезон. Если возьмёт дубль или требл, то вряд ли Рафинья захочет уходить с такой цветущей Барсы. А вот если останутся без трофеев (что маловероятно), тогда Рафинья вполне сможет и задуматься об уходе. Он бразилец, ему 28 лет, а по статистике бразильцы на хорошем уровне играют обычно примерно до лет 30-ти. Так что понимая, что времени в профессиональном футболе ему останется не так уж и много, а такой сказочный контракт предлагают лишь раз в жизни, вполне может принять решение об уходе.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:27
Он скорее всего, как и многие бразильцы к 30-31 годам тоже сдуется, поэтому за такие деньги можно и продавать. Если вообще правдивая инфа.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:24
А может не надо удерживать любой ценой! Все таки денег маловато у Барсы!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:23
На замену Неймара пусть Захаряна купят))
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