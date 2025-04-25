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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Онане

вчера, 11:57

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену своему вратарю Андре Онане в лице голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии. «Манкунианцы» уже сделали первое предложение по Гарсии. В контракте испанца прописаны отступные в размере 21 млн фунтов стерлингов (примерно 24,6 млн евро), которые летом вырастут до 25 млн фунтов стерлингов (примерно 29,2 млн евро), а в случае дебюта голкипера за сборную Испании составят 29,2 млн фунтов стерлингов (примерно 34,2 млн евро). Также сообщается, что за Гарсией следят «Арсенал» и «Реал».

23-летний голкипер находится в системе «Эспаньола» с 15 лет. Его контракт с барселонским клубом истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне на счету Гарсии 32 матча в Ла Лиге (41 пропущенный мяч и 7 игр на ноль). Портал Transfermarkt оценивает испанца в 20 млн евро.

Что касается Онаны, то «Манчестер Юнайтед» готов отпустить его летом в Саудовскую Аравия. Хотя сам камерунец хочет остаться в клубе.

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протон
протон
вчера в 12:13
да уж, а когда то мю брал только лучших игроков, а щас хотят вот это вот брать.... видимо не за горами путевка в чемпионшип, думаю пару лет там помогут мю понять, что нужно менять всё в клубе, начиная с руководства
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:01, ред.
Да, Онана до уровня амбиций МЮ точно не дорос. Но реальный уровень МЮ это как раз про него
Гость
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