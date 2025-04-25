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«Атлетико» хочет подписать двух футболистов «Тоттенхэма»

вчера, 13:13

«Атлетико» нацелился на подписание сразу двух футболистов «Тоттенхэма».

Как сообщается, мадридский клуб намерен оформить трансфер защитника Кристиана Ромеро и полузащитника Родриго Бентанкура.

Ранее стало известно, за какую сумму «Тоттенхэм» готов продать Ромеро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:33
Ну вкус у Диего хороший, игроки с бойцовским характером, особенно аргентинец!
Если матрасники провернут эти трансферы, то Диего однозначно получит качественное усиление состава! Ромеро с ЛеНорманом могут стат отличной парой центральных защитников, а вот Бентанкур усилит центр поля
Penokkio
Penokkio
вчера в 17:30
Эх, таких футболистов Ювентус в свое время отдал(( А теперь с тех пор так все и ходят по клубам)) с Тамарой парой
shlomo
shlomo
вчера в 13:53
Если шпоры не загнут высокий ценник, то могут совершить выгодную сделку.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:24
Я думаю они могут это спокойно сделать
Гость
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