«Атлетико» хочет подписать двух футболистов «Тоттенхэма»

«Атлетико» нацелился на подписание сразу двух футболистов «Тоттенхэма».
Как сообщается, мадридский клуб намерен оформить трансфер защитника Кристиана Ромеро и полузащитника Родриго Бентанкура.
Ранее стало известно, за какую сумму «Тоттенхэм» готов продать Ромеро.
Если матрасники провернут эти трансферы, то Диего однозначно получит качественное усиление состава! Ромеро с ЛеНорманом могут стат отличной парой центральных защитников, а вот Бентанкур усилит центр поля
Если матрасники провернут эти трансферы, то Диего однозначно получит качественное усиление состава! Ромеро с ЛеНорманом могут стат отличной парой центральных защитников, а вот Бентанкур усилит центр поля