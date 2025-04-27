Беллингем остался недоволен судейством в матче против «Барселоны»

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сегодня, 10:40

Хавбек «Реала» остался недоволен судейством в матче финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

Камеры запечатлели, как англичанин произнес: «Всё трактуется против нас. Все спорные эпизоды в их пользу».

Отметим, что в концовке овертайма сразу три игрока «Реала» получили красные карточки за несогласие с работой рефери. Удален также был и Беллингем.