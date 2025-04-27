Беллингем остался недоволен судейством в матче против «Барселоны»

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем остался недоволен судейством в матче финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).
Камеры запечатлели, как англичанин произнес: «Всё трактуется против нас. Все спорные эпизоды в их пользу».
Отметим, что в концовке овертайма сразу три игрока «Реала» получили красные карточки за несогласие с работой рефери. Удален также был и Беллингем.
Вини и Джуд в конец уже охренели и в этом виноваты руководство клуба и главный тренер, боятся им слово против сказать.
Поймали звезду и соответственно потихонечку деградируют.
Вини и Джуд в конец уже охренели и в этом виноваты руководство клуба и главный тренер, боятся им слово против сказать.
Поймали звезду и соответственно потихонечку деградируют.
Спасибо Анчи за всё, что он сделал для Реала, но если ты не справляешься с командой, или просто не хочешь этого делать, и если ты действительно любишь этот клуб, - уходи.
А Рюдигера, Винисиуса и Джуда помимо дисквалификации, ещё бы наказать внутри команды хорошим штрафом.
Спасибо Анчи за всё, что он сделал для Реала, но если ты не справляешься с командой, или просто не хочешь этого делать, и если ты действительно любишь этот клуб, - уходи.
А Рюдигера, Винисиуса и Джуда помимо дисквалификации, ещё бы наказать внутри команды хорошим штрафом.
прежде чем что то сказать в адрес судьи, лучше быть чуточку самокритичен себе.
например, спросить и понять, почему Вальверде орет на него когда идет матч?
или как так получилось, что Педри без сопротивления получает пас Ямаля и забивает гол словно на трен6ировке?
прежде чем что то сказать в адрес судьи, лучше быть чуточку самокритичен себе.
например, спросить и понять, почему Вальверде орет на него когда идет матч?
или как так получилось, что Педри без сопротивления получает пас Ямаля и забивает гол словно на трен6ировке?
В целом, несмотря на всю эту шумиху с судейством перед началом финала, судья отработал вполне НОРМАЛЬНО.
В целом, несмотря на всю эту шумиху с судейством перед началом финала, судья отработал вполне НОРМАЛЬНО.
Судья не поставил два пенальти в ворота Реала. Судья без раздумий ставил пенальти в ворота Барсы и только потом шел смотреть ВАР.
Конечно проще искать виноватых вокруг себя.
Судья не поставил два пенальти в ворота Реала. Судья без раздумий ставил пенальти в ворота Барсы и только потом шел смотреть ВАР.
Конечно проще искать виноватых вокруг себя.