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Беллингем остался недоволен судейством в матче против «Барселоны»

сегодня, 10:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился в доп. время

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем остался недоволен судейством в матче финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

Камеры запечатлели, как англичанин произнес: «Всё трактуется против нас. Все спорные эпизоды в их пользу».

Отметим, что в концовке овертайма сразу три игрока «Реала» получили красные карточки за несогласие с работой рефери. Удален также был и Беллингем.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:22
А может вчера было всё наоборот и много чего судилось в пользу Реала?!
Вини и Джуд в конец уже охренели и в этом виноваты руководство клуба и главный тренер, боятся им слово против сказать.
Поймали звезду и соответственно потихонечку деградируют.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:25
Реал хорошо сыграл особенно во второй тайме но судья свое дело сделал. не удалил Де йонга за фол на Мбаппе последней надежды и когда был пенальти на Винисиусе придумал офсайд но даже линии не показали а в конце прервал опасную атаку когда Реал мог сравнять счет. Беллингем вполне справедливо возмущен судейством!! 😡 Не зря до матча Реал требовал заменить этого судью как чувствовали подвох.
Niagara
Niagara
сегодня в 13:25
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 13:03
    Вчерашний инцидент после матча - это просто зеркало нынешнего положения в команде. Как бы Джуд, Рюдигер, Карвахаль, Винисиус и все остальные были не раздражены действиями арбитра, то что они творили - это беспредел. Никакие действия судьи не могут быть оправданием такого поведения игроков. Но больше всего меня поразило, как во время всего этого кипиша, рядом стоял Анчелотти и просто наблюдал за этим, даже не пытаясь вразумить своих игроков. Теперь я понимаю его слова о том, что он не работает кнутом, а только пряником. Вот твои подопечные, наевшись твоих пряников, и вылезли тебе на голову. Полное отсутствие контроля тренера над командой. А отсюда не только мерзкое поведение футболистов, но и их пофигизм на поле, когда хочу играю, когда хочу не играю.

    Спасибо Анчи за всё, что он сделал для Реала, но если ты не справляешься с командой, или просто не хочешь этого делать, и если ты действительно любишь этот клуб, - уходи.

    А Рюдигера, Винисиуса и Джуда помимо дисквалификации, ещё бы наказать внутри команды хорошим штрафом.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Датак (раскрыть)
    сегодня в 12:43
    Джуд и в Боруссии был таким, какой есть в Реале.
    прежде чем что то сказать в адрес судьи, лучше быть чуточку самокритичен себе.
    например, спросить и понять, почему Вальверде орет на него когда идет матч?
    или как так получилось, что Педри без сопротивления получает пас Ямаля и забивает гол словно на трен6ировке?
    Датак
    Датак
    сегодня в 12:14, ред.
    На джуда очень негативно винни влияет,на мой взгляд.в боруссии он не был таким нытиком.а сейчас и играет так себе,так еще и ноет.негоже реалу жаловаться на судейство,тем более и сами то не пушистые,порой очень грязно играют
    rufunt
    rufunt
    сегодня в 12:02
    что-то рано он звезду поймал
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 11:45
    Мне совсем без разницы эти две команды, но, вчера казалось, что судья во многих более значимых эпизодах был за Реал. Когда игроки Барселоны фолили, давал пенали сразу в пользу Реала, но из-за офсайдов приходилось отменять. Потом не поставил в ворота Реала 100% (по моему мнению) пеналь, когда Рюдигер сзади скосил Торреса по моему, но момент даже смотреть не стали.
    В целом, несмотря на всю эту шумиху с судейством перед началом финала, судья отработал вполне НОРМАЛЬНО.
    HЕ Э Г О И СT
    HЕ Э Г О И СT
    сегодня в 11:44
    Эх, Бэля.. Опять за своё.. Хе-хе.. ☝️🤣
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 11:35
    Анчелотти утратил контроль над командой
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 11:33
    А своей игрой Беллингем доволен?
    Судья не поставил два пенальти в ворота Реала. Судья без раздумий ставил пенальти в ворота Барсы и только потом шел смотреть ВАР.
    Конечно проще искать виноватых вокруг себя.
    Petruccio
    Petruccio
    сегодня в 10:47
    Реал в этом сезоне запрмнится сокрушительными поражениями и нытьём.
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 10:45, ред.
    Интересно что нужно сделать судьям чтобы Джуд был доволен судейством? Научить его и его партнёров играть в футбол? Так они и учат со своей стороны не давая никаких поблажек. Надо разозлиться, перестать полагаться на случай и взять всё в свои руки. Потом ещё поблагодаришь этих судей что не дали тебе на дно скатиться
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 10:41
    Ну вот опять всё то же самое
    Гость
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