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CTA поддержал бригаду арбитров перед финалом Кубка Испании

сегодня, 15:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Технический судейский комитет (CTA) поддержал бригаду арбитров под руководством Де Бургоса Бенгоэчеа Рикардо перед проведением финального матча Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

Профессиональные арбитры испанского футбола выражают поддержку своим коллегам, которые будут работать на финале Кубка Испании, в свете критики и давления, с которыми они столкнулись после пресс-конференции. Мы уверяем, что мы как никогда едины и верим, что судейская бригада качественно выполнит свою работу, стремясь принимать правильные решения. Также мы призываем всех участников спортивного сообщества к совместной работе и активному вложению усилий в создание атмосферы, способствующей честной игре и уважению ко всем её участникам.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 15:58
Говорят этот судья будет судить Барселону и Реал сегодня 🤣🤣
Futurista
Futurista
сегодня в 15:06
Засудят Реал теперь...к мбаппке не ходи)...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:05
Я думал, что эта тема уже утихла вчера)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:04
Перец уже довел судей
Гость
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