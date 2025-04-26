CTA поддержал бригаду арбитров перед финалом Кубка Испании

Технический судейский комитет (CTA) поддержал бригаду арбитров под руководством перед проведением финального матча Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

Профессиональные арбитры испанского футбола выражают поддержку своим коллегам, которые будут работать на финале Кубка Испании, в свете критики и давления, с которыми они столкнулись после пресс-конференции. Мы уверяем, что мы как никогда едины и верим, что судейская бригада качественно выполнит свою работу, стремясь принимать правильные решения. Также мы призываем всех участников спортивного сообщества к совместной работе и активному вложению усилий в создание атмосферы, способствующей честной игре и уважению ко всем её участникам.