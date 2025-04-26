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«Реал» рассчитывает на вмешательство CSD или ФИФА в ситуацию с судьями

сегодня, 08:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

В преддверии финала Кубка Испании против «Барселоны» мадридский «Реал» надеется, что Высший совет по спорту или Международная федерация футбола предпримут меры в связи со скандалом, связанным с назначением арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа в качестве главного судьи.

Сообщается, что «Реал» настаивает на отстранении судьи от игры с «блауграной», «сливочные» были потрясены слезами Бенгоэчеа на пресс-конференции.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:05, ред.
Перес отчасти прав.
Если Баск судит Реал, то повод в его необъективности отчасти оправдан. Этому способствует даже не столько личное отношение, сколько исторические оттенки. Средневековые междоусобицы земель в Испании всегда были камнем преткновения к единению страны.
История знает массу и других примеров...
Вот например Сборную Англии на ЧМ и ЧЕ крайне редко будет судить француз, равно как и наоборот. А почему ? А потому что англичане и французы друг друга ненавидят на клеточном уровне..., ещё с периода распада Римской Империи и последующего, многократного дележа престолов что на Альбионе, что во Франции.
Маг_тм
Маг_тм ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 12:36
Ну хорошо, оставим жалобы. Но как бы ты отреагировал, если судья перед матчем стоит, и плачет в прессу, что ТВ Барсы его обижает? Как я и сказал ранее, у него значит есть обида на Реал, и ты думаешь он в таком психологическом состоянии будет адекватно судить этот матч?
LOpp
LOpp
сегодня в 11:54
началось нытье
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 11:31
Пусть жалуются сколько хотят, качество игры команды не изменится, но на случай поражения будет повод на кого свалить. Вот так это работает. В Барселоне новые герои в лице Ямаля, Педри, Кубарси, Ольмо....., надеюсь эти парни очередной раз нанесут болезненное поражение Мадриду!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 11:06
Ну ты сравнил. Жалобы обычных фанатов, которые не имеют никакой власти, и жалобы официальных лиц, которые оказывают давление.
Мax Paynе
Мax Paynе
сегодня в 11:04
    Маг_тм
    Маг_тм ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    сегодня в 10:44
    Фанаты Барсы похлеще жалуются. Даже когда Реал с любым соперником просто выиграет, им кажется что каждый матч Перес купил) что касается этой ситуации, думаю Президент Барсы тоже был бы против этого судьи, если тот стоял и плакал что ТВ барса его обижает. Получается он идет мстить Реалу за его ТВ?
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 10:40
    Не нравится судья, проблема? Мы решаем проблемы!! Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС!!! Предлагаем 3 кандидата на выбор: карасёв, карасёв, карасёв.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    сегодня в 10:33
    Реал соломку постелил. Если проиграют, то обвинят арбитра в поражении, типа это месть от судейского корпуса. В таком матче ошибки будут, кто бы не судил.

    Изначально Реал неправ. В этом сезоне ведут себя некрасиво. Вечно чем-то недовольны, вечно что-то требуют, вечно считают, что им чем-то обязаны.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 09:53
    Переходите в РПЛ, здесь легче судьями!))
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ hjcwgn4rh246 (раскрыть)
    сегодня в 09:50
    Да, юмор присутствует...Этого не отнять.
    Hamman
    Hamman
    сегодня в 09:49
      artem saribekyan 1
      artem saribekyan 1
      сегодня в 09:48
      Так уж сложилось, что каталонцы и баски состоят в некой оппозиции к центральной власти( Мадрид, король). Соответственно, они между собой ,,друзья".
      Этого ,думаю, не желает допустить Перес, ибо судья
      Бенгоэчеа - баск.
      Перес желает судью ,,нейтрального".
      О таких вещах в прессе писать не разрешают, но по факту они есть.
      Так что, думайте что хотите...
      hjcwgn4rh246
      hjcwgn4rh246
      сегодня в 09:43
      Реал не то делает,чтобы победить Барселону-нужно вернуть Месси и тогда всё будет в порядке!
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      сегодня в 09:22
      Из ЛЧ вылетели, в финале кубка неудобный соперник в лице Барсы (результаты в личных встречах этом сезоне просто ужасные), да ещё и в чемпионате Барса идёт с отрывом в 4 очка за пять туров до конца.
      Самое время определить виновных во всём, особенно если кубок проиграют и чемпионат.
      Реал называют самым великим клубом в футболе, но как то своим поведением он не соответствует этому титулу.
      Где чувство собственного достоинства Реал?
      Может у Переса спросить? Хотя о чём это я...
      Karkaz
      Karkaz
      сегодня в 09:13
      У Переса первый раз в жизни на судей не хватило, пришлось воспользоваться другими методами
      112910415
      112910415
      сегодня в 09:09
      больше скандалов, хороших и разных ! )
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ
      сегодня в 09:07, ред.
      Вот инопланетяне прилетят и помогут.

      П. С. Желаю Барселоне забить пять или семь безответных мячей. Это будет высшей справедливостью.
      4mcphnnqfhtr
      4mcphnnqfhtr
      сегодня в 08:56
        Брулин
        Брулин
        сегодня в 08:54
          Гость
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