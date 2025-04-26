«Реал» рассчитывает на вмешательство CSD или ФИФА в ситуацию с судьями

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сегодня, 08:40

В преддверии финала Кубка Испании против «Барселоны» мадридский «Реал» надеется, что Высший совет по спорту или Международная федерация футбола предпримут меры в связи со скандалом, связанным с назначением арбитра в качестве главного судьи.

Сообщается, что «Реал» настаивает на отстранении судьи от игры с «блауграной», «сливочные» были потрясены слезами Бенгоэчеа на пресс-конференции.