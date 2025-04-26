«Реал» рассчитывает на вмешательство CSD или ФИФА в ситуацию с судьями

В преддверии финала Кубка Испании против «Барселоны» мадридский «Реал» надеется, что Высший совет по спорту или Международная федерация футбола предпримут меры в связи со скандалом, связанным с назначением арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа в качестве главного судьи.
Сообщается, что «Реал» настаивает на отстранении судьи от игры с «блауграной», «сливочные» были потрясены слезами Бенгоэчеа на пресс-конференции.
Если Баск судит Реал, то повод в его необъективности отчасти оправдан. Этому способствует даже не столько личное отношение, сколько исторические оттенки. Средневековые междоусобицы земель в Испании всегда были камнем преткновения к единению страны.
История знает массу и других примеров...
Вот например Сборную Англии на ЧМ и ЧЕ крайне редко будет судить француз, равно как и наоборот. А почему ? А потому что англичане и французы друг друга ненавидят на клеточном уровне..., ещё с периода распада Римской Империи и последующего, многократного дележа престолов что на Альбионе, что во Франции.
Если Баск судит Реал, то повод в его необъективности отчасти оправдан. Этому способствует даже не столько личное отношение, сколько исторические оттенки. Средневековые междоусобицы земель в Испании всегда были камнем преткновения к единению страны.
История знает массу и других примеров...
Вот например Сборную Англии на ЧМ и ЧЕ крайне редко будет судить француз, равно как и наоборот. А почему ? А потому что англичане и французы друг друга ненавидят на клеточном уровне..., ещё с периода распада Римской Империи и последующего, многократного дележа престолов что на Альбионе, что во Франции.
Изначально Реал неправ. В этом сезоне ведут себя некрасиво. Вечно чем-то недовольны, вечно что-то требуют, вечно считают, что им чем-то обязаны.
Изначально Реал неправ. В этом сезоне ведут себя некрасиво. Вечно чем-то недовольны, вечно что-то требуют, вечно считают, что им чем-то обязаны.
Успокойтесь! Сохраните заряд негативных эмоций для послематчевых комментариев, после поражения в финале КК Барселоны...
Успокойтесь! Сохраните заряд негативных эмоций для послематчевых комментариев, после поражения в финале КК Барселоны...
Этого ,думаю, не желает допустить Перес, ибо судья
Бенгоэчеа - баск.
Перес желает судью ,,нейтрального".
О таких вещах в прессе писать не разрешают, но по факту они есть.
Так что, думайте что хотите...
Этого ,думаю, не желает допустить Перес, ибо судья
Бенгоэчеа - баск.
Перес желает судью ,,нейтрального".
О таких вещах в прессе писать не разрешают, но по факту они есть.
Так что, думайте что хотите...
Самое время определить виновных во всём, особенно если кубок проиграют и чемпионат.
Реал называют самым великим клубом в футболе, но как то своим поведением он не соответствует этому титулу.
Где чувство собственного достоинства Реал?
Может у Переса спросить? Хотя о чём это я...
Самое время определить виновных во всём, особенно если кубок проиграют и чемпионат.
Реал называют самым великим клубом в футболе, но как то своим поведением он не соответствует этому титулу.
Где чувство собственного достоинства Реал?
Может у Переса спросить? Хотя о чём это я...
П. С. Желаю Барселоне забить пять или семь безответных мячей. Это будет высшей справедливостью.
П. С. Желаю Барселоне забить пять или семь безответных мячей. Это будет высшей справедливостью.