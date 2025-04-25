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RFEF не заменит рефери на финал Кубка Испании

вчера, 20:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) не заменит арбитра финального матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом», об этом ранее просили «сливочные».

RFEF не видит причин для такого шага.

«Реал» ранее отменил предматчевую пресс-конференцию, фотосессию и тренировку. Помимо этого, «сливочные» не посетят ужин с представителями RFEF.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:13
Все это указывает на то, что Мадрид не может терпеть успех Барселоны в Испании. Судья это всего лишь инструмент для давления.
RM_35
RM_35
вчера в 22:50
ну если RFEF назначила именно этого арбитра, значит так кому-то надо, вопрос кому, ну точно не Реалу раз возмущаются!!
ну а так понимаю винить арбитра можно после матча, но до уже перебор, а лучше вообще не думать про судей, а играть самим как надо!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:42
Отказали и хрен с ней. Надо играть! Вот и пусть и те и другие играют и нас порадуют.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:25
Прям чувствуется расизм со стороны RFEF в сторону одного игрока Реала..
Dauletbek
Dauletbek ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
вчера в 22:12
Надо заменить судью и надо поставить того судью, кого хочет Мадрид...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 22:12
Это беспредел)
Опять все против Мадрида..
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 22:06
    4emsw662w737
    4emsw662w737
    вчера в 21:53
    Ну что же, если судья по мнению РеалТВ плохой, то и судить он завтра просто обязан плохо, если конечно одна из команд не включит режим ЗМ...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 21:35
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ Beka_byaka (раскрыть)
      вчера в 21:31
      Здравствуйте. Комментарий попал в не топ за "стыдно за Реал".
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 21:24
      Да кто бы сомневался)
      HЕ Э Г О И СT
      HЕ Э Г О И СT
      вчера в 21:22
      Перес это понимал. Поэтому и давит, чтобы судья сам отказался судить финал. ☝️
      Гость
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