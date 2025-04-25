RFEF не заменит рефери на финал Кубка Испании

1745603744

вчера, 20:55

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) не заменит арбитра финального матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом», об этом ранее просили «сливочные».

RFEF не видит причин для такого шага.

«Реал» ранее отменил предматчевую пресс-конференцию, фотосессию и тренировку. Помимо этого, «сливочные» не посетят ужин с представителями RFEF.