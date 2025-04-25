RFEF не заменит рефери на финал Кубка Испании

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) не заменит арбитра финального матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом», об этом ранее просили «сливочные».
RFEF не видит причин для такого шага.
«Реал» ранее отменил предматчевую пресс-конференцию, фотосессию и тренировку. Помимо этого, «сливочные» не посетят ужин с представителями RFEF.
ну а так понимаю винить арбитра можно после матча, но до уже перебор, а лучше вообще не думать про судей, а играть самим как надо!!
ну а так понимаю винить арбитра можно после матча, но до уже перебор, а лучше вообще не думать про судей, а играть самим как надо!!
Опять все против Мадрида..
Опять все против Мадрида..
снова начнется истерика, что уйдет в чемпионат андорры и куда то еще дальше.
снова начнется истерика, что уйдет в чемпионат андорры и куда то еще дальше.