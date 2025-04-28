КДК рассмотрит поведение Пьянича, а также тренеров «Спартака» и ЦСКА

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Марко Николича, полузащитника Миралема Пьянича, а также рулевого «Спартака» Деяна Станковича во время матча 26‑го тура РПЛ. Об этом источнику сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
По матчу «Спартак» — ЦСКА: массовое скандирование зрителями ЦСКА ненормативной лексики. Николич систематически выходил за пределы техзоны, Пьянич на 90‑й минуте вышел из техзоны на поле.
Рассмотрим поведение Станковича, он неоднократно выходил за пределы техзоны. Массовое скандирование ненормативной и оскорбительной лексики болельщиками «Спартака». На 90‑й минуте с трибуны С болельщики «Спартака» бросили пластиковую бутылку. Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака» и ЦСКА.
Франко Камоцци резко раскритиковал руководство «Спартака».
«Если «Спартак» не попадет в призовые места по итогам сезона, то тот, кто управляет сейчас клубом должен уволить сам себя.
Проблема нынешнего «Спартака» не в Станковиче или футболистах, а в управлении. По моему мнению, с нынешним управлением клуба что-то выиграть невозможно», – заявил итальянский агент, работавший со Спартаком"
Франко Камоцци резко раскритиковал руководство «Спартака».
«Если «Спартак» не попадет в призовые места по итогам сезона, то тот, кто управляет сейчас клубом должен уволить сам себя.
Проблема нынешнего «Спартака» не в Станковиче или футболистах, а в управлении. По моему мнению, с нынешним управлением клуба что-то выиграть невозможно», – заявил итальянский агент, работавший со Спартаком"