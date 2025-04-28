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КДК рассмотрит поведение Пьянича, а также тренеров «Спартака» и ЦСКА

вчера, 11:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Марко Николича, полузащитника Миралема Пьянича, а также рулевого «Спартака» Деяна Станковича во время матча 26‑го тура РПЛ. Об этом источнику сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

По матчу «Спартак» — ЦСКА: массовое скандирование зрителями ЦСКА ненормативной лексики. Николич систематически выходил за пределы техзоны, Пьянич на 90‑й минуте вышел из техзоны на поле.

Рассмотрим поведение Станковича, он неоднократно выходил за пределы техзоны. Массовое скандирование ненормативной и оскорбительной лексики болельщиками «Спартака». На 90‑й минуте с трибуны С болельщики «Спартака» бросили пластиковую бутылку. Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака» и ЦСКА.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:48
"Камоцци о «Спартаке»: «Руководитель клуба должен уволить сам себя, если не попадут в призовые места. Невозможно что-то выиграть с таким управлением, проблема не в Станковиче и игроках»
Франко Камоцци резко раскритиковал руководство «Спартака».
«Если «Спартак» не попадет в призовые места по итогам сезона, то тот, кто управляет сейчас клубом должен уволить сам себя.

Проблема нынешнего «Спартака» не в Станковиче или футболистах, а в управлении. По моему мнению, с нынешним управлением клуба что-то выиграть невозможно», – заявил итальянский агент, работавший со Спартаком"
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:21
Пусть лучше работу VAR рассмотрят.
lotsman
lotsman
вчера в 14:20
Нервничали наставники. ) Жаркий видимо был матч, всё таки дерби, а тем более Спартак - ЦСКА.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 13:42
Техническая зона... В пылу борьбы и тренер, и футболисты могут просто "забыть" о таком нарушении. Не страшно и объяснимо. Всё остальное: мат и т.п. -атавизм , оставшийся от наших предков, которые сидели на деревьях.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:08
Пора понять людям в КДК, что в дерби зрители выражают свои чувства, а они не всегда литературные )))).
drug01
drug01
вчера в 12:18
Лучше бы за судей взялись???
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:17
КДК на зарплату себе собирает)))
sznn3pb3ebda
sznn3pb3ebda
вчера в 12:08
Истеричке по боку все вызовы в КДК.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:57, ред.
Может в этом проблема Станковича, в неумеренности, он постоянно своими перестановками выходит за пределы возможностей своих игроков. За пределами реальности находятся его фантазии о том что он хороший тренер. И за пределами границ его ответственности находятся решения футболистов на поле например пробить пенальти. Но я бы лично вывез бы его за пределы страны без возможности возвращения.
Гость
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