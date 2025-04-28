КДК рассмотрит поведение Пьянича, а также тренеров «Спартака» и ЦСКА

1745829776

вчера, 11:42

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА , полузащитника , а также рулевого «Спартака» во время матча 26‑го тура РПЛ . Об этом источнику сообщил глава КДК РФС .