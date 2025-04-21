Стало известно, какие эпизоды рассмотрит КДК по итогам матчей Кубка России

Глава КДК РФС рассказал, какие эпизоды рассмотрит комитет по итогам последних матчей Кубка России.

В матче «Динамо» — ЦСКА рассмотрим массовое скандирование болельщиками ЦСКА ненормативной лексики на 61‑й минуте. В матче «Зенит» — «Ростов» болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику.

В матче «Спартак» — «Урал» болельщики использовали пиротехнические изделия в количестве четырёх штук и скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Спартака» Сакича на 70‑й минуте.