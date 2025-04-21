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Стало известно, какие эпизоды рассмотрит КДК по итогам матчей Кубка России

вчера, 12:26

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды рассмотрит комитет по итогам последних матчей Кубка России.

В матче «Динамо» — ЦСКА рассмотрим массовое скандирование болельщиками ЦСКА ненормативной лексики на 61‑й минуте. В матче «Зенит» — «Ростов» болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику.

В матче «Спартак» — «Урал» болельщики использовали пиротехнические изделия в количестве четырёх штук и скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Спартака» Сакича на 70‑й минуте.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 18:22
Можно сказать- толково придумано!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 18:20
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😀😀😀😀😀😀😀
nik9373
nik9373 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:13
С полным списком ненормативной лексики в отношение дружественных/ не дружественных команд вы можете ознакомиться здесь
Capral
Capral ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 18:09
готово
nik9373
nik9373
вчера в 18:08
Capral , сними игнор на секунду, я тут шутку придумал. Потом опять закинешь.
Capral
Capral
вчера в 18:07
А тому и не понять, кто настоящего ДИНАМО не видел, и наших истинных ЛЕГЕНД с Ромкой Адамовым сравнивает...)))
баск
баск
вчера в 13:53
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 13:21
    Спасибо за Прекрасное начала дня, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
    Futurista
    Futurista ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:45
    Дружеская ненормативная лексика )...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:43
    Моё Почтение!!!
    Мне интересна ненормативная лексика, в матче, якобы дружественных клубов...)))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:36
    Из всех нарушений выход за пределы технической зоны тренера Спартака Сакича самое интеллигентное)...
    Гость
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