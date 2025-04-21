КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Пари НН» в игре против «Локомотива»

Глава КДК РФС рассказал об эпизодах 25-го тура РПЛ , которые будут рассмотрены комитетом.

По матчу «Оренбург» — «Динамо» Махачкала рассмотрим выход на поле реабилитолога «Оренбурга» Эдема Челкозова и неподобающие поведение команды «Динамо» Махачкала: предупреждение шести футболистам и удаление.

Рассмотрим задержку выхода команды «Пари НН» из раздевалки на две минуты перед началом матча с «Локомотивом». По этому матчу рассмотрим удаление футболиста «Пари НН» Каккоева за серьёзное нарушение правил игры с учетом травматического случая, который указан в протоколе матча. Футболист вызван на заседание.

Рассмотрим неоднократный выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Ташуева во время матча с «Краснодаром».