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КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Пари НН» в игре против «Локомотива»

вчера, 12:20

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал об эпизодах 25-го тура РПЛ, которые будут рассмотрены комитетом.

По матчу «Оренбург» — «Динамо» Махачкала рассмотрим выход на поле реабилитолога «Оренбурга» Эдема Челкозова и неподобающие поведение команды «Динамо» Махачкала: предупреждение шести футболистам и удаление.

Рассмотрим задержку выхода команды «Пари НН» из раздевалки на две минуты перед началом матча с «Локомотивом». По этому матчу рассмотрим удаление футболиста «Пари НН» Каккоева за серьёзное нарушение правил игры с учетом травматического случая, который указан в протоколе матча. Футболист вызван на заседание.

Рассмотрим неоднократный выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Ташуева во время матча с «Краснодаром».

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TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:03
Рассмотрим неоднократный выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Ташуева во время матча с «Краснодаром».

Я сидел ровно за спиной Ташуева, метрах в 15) Он на поле вышел одной ногой, а не просто за пределы технической. Но по ТВ этого вряд ли показали. Там удалять можно было прямо на месте
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:35
Чистая уголовка...
Гость
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