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Тренер «Спартака» может быть наказан за неисполнение спортивных санкций

вчера, 12:11
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

КДК РФС рассмотрит общение дисквалифицированного тренера «Спартака» Ненада Сакича с тренерским штабом «красно-белых» по рации во время игры 25-го тура РПЛ против «Акрона». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

По матчу «Акрон» — «Спартак» рассмотрим неподобающие поведение команды «Акрон» — предупреждение пяти футболистов и удаление официального лица клуба. И рассмотрим запись в рапорте делегата о возможном неисполнении спортивных санкций тренером «Спартака» Сакичем. Сакич также приглашён на заседание. Есть запись в рапорте делегата, есть кадры видеотрансляции.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 18:36
Не-а, не знаю правила, а в своем ответе Futurista , я пошутил про то , что желательно было бы по осторожнее общаться по рации и не афишировать это, зная российские футбольные реалии , где предположительно для достижения наложения новых санкций (штрафов) постараются "подогнать" любые " действия под любые правила и запреты .
P.S. Вот поэтому "Юстас" соблюдая конспирацию , передавая по рации "Алексу" шифрограммы через радистку Кэт ни разу не спалился...))).
nik9373
nik9373 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:02
Дружище, а ты шаришь в правилах( про удалённых тренеров и всё такое)?
nik9373
nik9373
вчера в 18:01
Хорошо бы от "соккера" давать выдержку из правил, как должны исполняться санкции и почему нельзя по рации передавать указания(замечания) на тот момент тренеру "Спартака".

Вот честно, ни ухом, ни рылом, что можно, что нельзя...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:12, ред.
Санкции за неисполнение санкций? Умно. Можно значит никакие не исполнять и получать просто новые пока в Ференцварош назад не уедут.
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:07
И не мудрено , ведь в у него в этот момент не было такой радистки, как Кэт (Кати Козловой)...)
Futurista
Futurista
вчера в 12:38
Штирлиц спалился...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:34
в санкционный список нарушителя.
и никаких смягчений.
Акрон потерял очки из за Сакича
Гость
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