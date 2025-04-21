Тренер «Спартака» может быть наказан за неисполнение спортивных санкций

КДК РФС рассмотрит общение дисквалифицированного тренера «Спартака» Ненада Сакича с тренерским штабом «красно-белых» по рации во время игры 25-го тура РПЛ против «Акрона». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
По матчу «Акрон» — «Спартак» рассмотрим неподобающие поведение команды «Акрон» — предупреждение пяти футболистов и удаление официального лица клуба. И рассмотрим запись в рапорте делегата о возможном неисполнении спортивных санкций тренером «Спартака» Сакичем. Сакич также приглашён на заседание. Есть запись в рапорте делегата, есть кадры видеотрансляции.
P.S. Вот поэтому "Юстас" соблюдая конспирацию , передавая по рации "Алексу" шифрограммы через радистку Кэт ни разу не спалился...))).
P.S. Вот поэтому "Юстас" соблюдая конспирацию , передавая по рации "Алексу" шифрограммы через радистку Кэт ни разу не спалился...))).
Вот честно, ни ухом, ни рылом, что можно, что нельзя...
Вот честно, ни ухом, ни рылом, что можно, что нельзя...
и никаких смягчений.
Акрон потерял очки из за Сакича
и никаких смягчений.
Акрон потерял очки из за Сакича