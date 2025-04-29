В «Торпедо» отреагировали на информацию об увольнении Ари

Руководитель пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев опроверг информацию об увольнении спортивного директора «чёрно-белых» Ари.

Не читайте советских газет по утрам! Появившаяся утром в ряде СМИ информация по поводу увольнения Ари из «Торпедо» является недостоверной. Классический пример fake news с целью дестабилизировать обстановку внутри команды перед решающими матчами в концовке сезона.

Никаких кадровых решений в нашем клубе ни в отношении Ари, ни кого бы то ни было ещё не принималось. Ари продолжает работать спортивным директором «Торпедо», а наша команда сегодня начала подготовку к важнейшему выездному матчу с калининградской «Балтикой».