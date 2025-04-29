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В «Торпедо» отреагировали на информацию об увольнении Ари

вчера, 11:27

Руководитель пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев опроверг информацию об увольнении спортивного директора «чёрно-белых» Ари.

Не читайте советских газет по утрам! Появившаяся утром в ряде СМИ информация по поводу увольнения Ари из «Торпедо» является недостоверной. Классический пример fake news с целью дестабилизировать обстановку внутри команды перед решающими матчами в концовке сезона.

Никаких кадровых решений в нашем клубе ни в отношении Ари, ни кого бы то ни было ещё не принималось. Ари продолжает работать спортивным директором «Торпедо», а наша команда сегодня начала подготовку к важнейшему выездному матчу с калининградской «Балтикой».

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Торпедо М
Источник: matchtv.ru
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memphis
memphis ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 12:22
Видимо советский спорт
Варвар7
Варвар7 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 11:46
Нет, просто наверное Дима в очередной раз пересмотрел "Собачье сердце" и находясь под впечатлением периодически цитирует "нетленную" классику...)))
Вещий
Вещий
вчера в 11:32
Интересно про какую "советскую газету" он имеет в виду?.....:)))
Гость
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