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«Лидс» показал концепт обновлённого домашнего стадиона

вчера, 11:34

«Лидс» опубликовал изображения проекта обновлённой версии стадиона «Элланд Роуд».

На прошлой неделе исполнительный совет городского совета Лидса единогласно одобрил концепцию реконструкции, и теперь советники обсудят предварительную заявку на модернизацию объекта на заседании группы по планированию в четверг, 8 мая 2025 года, с целью увеличения вместимости с 37 645 до 56 500 человек.

Предполагаемая окончательная вместимость стадиона по текущему проекту составляет приблизительно 53 тысячи зрителей.

«Лидс» показал концепт обновлённого домашнего стадиона«Лидс» показал концепт обновлённого домашнего стадиона«Лидс» показал концепт обновлённого домашнего стадиона«Лидс» показал концепт обновлённого домашнего стадиона

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bgzh72ff9xrp
bgzh72ff9xrp
вчера в 11:44
У Лидса хорошие результаты значит и стадион будет супер!!
Гость
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