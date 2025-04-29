«Лидс» показал концепт обновлённого домашнего стадиона

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вчера, 11:34

«Лидс» опубликовал изображения проекта обновлённой версии стадиона «Элланд Роуд».

На прошлой неделе исполнительный совет городского совета Лидса единогласно одобрил концепцию реконструкции, и теперь советники обсудят предварительную заявку на модернизацию объекта на заседании группы по планированию в четверг, 8 мая 2025 года, с целью увеличения вместимости с 37 645 до 56 500 человек.

Предполагаемая окончательная вместимость стадиона по текущему проекту составляет приблизительно 53 тысячи зрителей.