Нани может сыграть в гала-матче ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что бывший футболист сборной Португалии может посетить гала-матч «армейцев» в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА .

Расширенный список участников, который мы прорабатываем, достаточно большой, и Нани в нем присутствует. Мы не хотим вводить в заблуждение болельщиков или прессу, поэтому анонсируем приезд стороннего футболиста, только когда есть определенные гарантии: когда все детали обговорены, куплены авиабилеты.

Связывались ли мы уже с Нани? Да.