Нани может сыграть в гала-матче ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что бывший футболист сборной Португалии Нани может посетить гала-матч «армейцев» в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.
Расширенный список участников, который мы прорабатываем, достаточно большой, и Нани в нем присутствует. Мы не хотим вводить в заблуждение болельщиков или прессу, поэтому анонсируем приезд стороннего футболиста, только когда есть определенные гарантии: когда все детали обговорены, куплены авиабилеты.
Связывались ли мы уже с Нани? Да.
Нани выступал за «Спортинг» с 2005 по 2007 год, а также в сезоне 2014/15 и 2018/19. 18 мая 2005-го «армейцы» переиграли «львов» в финале Кубка УЕФА (3:1).
Пипец, я старый...
Пипец, я старый...