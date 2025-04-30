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Нани может сыграть в гала-матче ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА

вчера, 11:34

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что бывший футболист сборной Португалии Нани может посетить гала-матч «армейцев» в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

Расширенный список участников, который мы прорабатываем, достаточно большой, и Нани в нем присутствует. Мы не хотим вводить в заблуждение болельщиков или прессу, поэтому анонсируем приезд стороннего футболиста, только когда есть определенные гарантии: когда все детали обговорены, куплены авиабилеты.

Связывались ли мы уже с Нани? Да.

Нани выступал за «Спортинг» с 2005 по 2007 год, а также в сезоне 2014/15 и 2018/19. 18 мая 2005-го «армейцы» переиграли «львов» в финале Кубка УЕФА (3:1).

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ЦСКА  Нани
Источник: sport-express.ru
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zim289
zim289
вчера в 16:55
20 лет прошло?
Пипец, я старый...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:56
А причем здесь "за ЦСКА" ? Он играл за Спортинг против ЦСКА и сейчас будет играть против за сборную звезд разных клубов - соперников ЦСКА по КУЕФА
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:50
Хороший был игрок, пусть поучаствует в мероприятии.
протон
протон
вчера в 12:14
И за Зенит, и за ЦСКА, а еще Нани играл за Португалию против России
Гость
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