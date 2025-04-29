«Динамо» объявило о новом партнёрстве

«Динамо» заключило договор о партнёрстве с пивоваренной компанией «Балтика» до 2027 года. Торжественное подписание документа состоялось в BetBoom Доме Динамо в ГУМе на Красной Площади. В церемонии приняли участие генеральный директор «Динамо» и директор дивизиона продаж «Москва – Центр» компании «Балтика» Александр Свиридов. В рамках контракта пивоваренная компания будет проводить предматчевые активности для болельщиков на домашних играх «бело-голубых» и получит возможности для брендинга на «ВТБ Арене». В частности, на мероприятиях клуба теперь будет представлено безалкогольное пиво «Балтика 0».

Пивоваров выступил с заявлением после подписания данного договора.

Мы рады, что будем сотрудничать с крупнейшим на нашем рынке производителем пивных напитков. «Динамо» — это клуб с легендарной историей, и мы предлагаем вам обширный, даже в определённой степени исторический пакет опций. Надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться.

Что касается запрета на продажу пива на стадионах, то мы последовательно, уже много лет поддерживаем инициативу по отмене этого запрета. Это даже не экономический вопрос, а скорее вопрос изменения формата проведения времени на стадионе. Пиво — это спутник досуга, который мы стараемся организовывать для наших болельщиков. Это также вопрос увеличения посещаемости, что скажется и на привлечении новых спонсоров. Это важный момент для футбола в целом, так что мы продолжаем поддерживать эту инициативу.