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Ямаль объяснил, почему решил покрасить волосы

вчера, 15:35
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился в доп. время

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал своё решение покрасить волосы перед финалом Кубка Испании с мадридским «Реалом».

Я делаю это, чтобы время шло быстрее. Потому что мне скучно дома. Вот и всё.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 19:44
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 18:05, ред.
    Прошу ответить, когда в последний раз Вы прочитали что - то из художественной литературы, и что именно. Набросились на парня. Да каждый из критиканов спит и видит себя на его месте.
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 18:03
    Пусть хоть с чёртом лысым знается и ходит с ним под ручку, но продолжает играть так же красиво.
    Futurista
    Futurista ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 17:46
    Скучно дома?)...иди в футбол во дворе поиграй с пацанами))...
    Capral
    Capral ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 17:44
    🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Incredulous
    Incredulous ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:39
    А зачем она ему? На приставке в ФИФУ вместе резаться.
    Capral
    Capral ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 17:35
    Согласен!!!)))
    Ну мог бы, хотя бы похожую на себя найти- по интеллекту и по развитию...
    🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😀😀😀😀😀😀😀
    Incredulous
    Incredulous ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:29
    Вить, какая баба, ты читал, что он несет. Там только по паспорту 17, а в голове лет 13-14 не больше. Ребёнок с подростковым максимализмом в голове.
    shur
    shur ответ Vittorio_Emanuele_II (раскрыть)
    вчера в 16:53
    ...ты меня утешить хотел или что? Я же об этом и написал...???!!!
    Capral
    Capral ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 16:48, ред.
    И бабы у него нет...
    🤭🤭🤭
    Capral
    Capral ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 16:48
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ shur (раскрыть)
    вчера в 16:42
    У Реала никогда не было таких талантливых воспитанников. Так же как в истории Барсы лучшие игроки свои, а не легионеры типа ди Стефано и Роналду.
    shur
    shur
    вчера в 16:39
    ...и это прекрасное дитя нас уделало, о "Реал" где же наше подростающее поколение?! Всё маститых разыскиваем, а толку то...!!!
    Vittorio_Emanuele_II
    Vittorio_Emanuele_II ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 16:30
    А чего бы игрокам Реала не раздавать эти советы и сомневаться в их умениях???
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 16:29
    Детство в попе играет... ребёнок ещё...
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 16:14
    Хотел написать, что если скучно дома, пусть книжку почитает, но глядя на него, засомневался, что он читать умеет.
    Squirrel96
    Squirrel96 ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 15:37
    Да, решил дополнить новость после вашего комментария. Спасибо вам за отзыв!
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