Ямаль объяснил, почему решил покрасить волосы

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал своё решение покрасить волосы перед финалом Кубка Испании с мадридским «Реалом».
Я делаю это, чтобы время шло быстрее. Потому что мне скучно дома. Вот и всё.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал своё решение покрасить волосы перед финалом Кубка Испании с мадридским «Реалом».
Я делаю это, чтобы время шло быстрее. Потому что мне скучно дома. Вот и всё.
А к чему вопрос? Хотите уличить меня в том, что посоветовал Ямалю почитать книгу, а сам быдло необразованное. Хочу Вас расстроить, я люблю читать (теперь уже слушать) книги. Или может для вас это как-то необычно.
А к чему вопрос? Хотите уличить меня в том, что посоветовал Ямалю почитать книгу, а сам быдло необразованное. Хочу Вас расстроить, я люблю читать (теперь уже слушать) книги. Или может для вас это как-то необычно.
Ну мог бы, хотя бы похожую на себя найти- по интеллекту и по развитию...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😀😀😀😀😀😀😀
Ну мог бы, хотя бы похожую на себя найти- по интеллекту и по развитию...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😀😀😀😀😀😀😀
🤭🤭🤭
🤭🤭🤭