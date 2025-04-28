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Флик попросил руководство следить за тем, какие яйца употребляют игроки

вчера, 15:45

По информации источника, недавно «Барселона» сменила поставщика еды для основной команды.

В результате штатный повар лишилась работы из-за смены персонала. Однако главный тренер Ханс-Дитер Флик настоял на том, что сотрудницу нужно вернуть, и, благодаря настойчивости специалиста, её снова приняли на работу.

Также отмечается, что немец очень дотошен в вопросе питания. Он даже призвал руководство клуба следить за тем, какие яйца потребляет команда, поскольку хочет лучшего для своего коллектива на всех уровнях.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:21
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️😂😂😂😂😂😂😂😂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista
вчера в 18:01
Шел из магазина...прочитал новость...точно!...яйца забыл купить)...
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 17:50
Яйца Рюдигера
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:40
даешь лучшие яйца к треблу))
Comentarios
Comentarios ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:18
Рюдигера
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:55
После второго тайма кубка Испании в Барселоне появилось подозрение что кто то съел командные яйца для еды не предназначенные, идёт проверка
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 16:40
Употреблять яйца это хорошо.. Но лучше их "показывать".. На поле.. 🥚+🥚=⚽
112910415
112910415
вчера в 16:34
всё важно, мелочей нет !
Comentarios
Comentarios
вчера в 16:19
Киндер сюрпризы отменяются
youtomee
youtomee
вчера в 16:03
Ничего не понятно, как связан повар с поставщиком...или им макдак стал бургеры возить, что повар стал не нужен?
протон
протон
вчера в 15:58
Какая разница какие яйца, главное что белок
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:56
Что к чему…сменили поставщика еды, это ОК понятно, НО повар лишилась работы из-за смены персонала 🤦🏽‍♂️
Capral
Capral
вчера в 15:54
В Испании сегодня свет отключён по всей стране, а он про какие-то яйца.
Лучше бы про свои подумал...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:53
Флик попросил руководство следить за тем, какие яйца употребляют игроки.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:48
Какой заботливый тренер !!!
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