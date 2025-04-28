Флик попросил руководство следить за тем, какие яйца употребляют игроки.

По информации источника, недавно «Барселона» сменила поставщика еды для основной команды.
В результате штатный повар лишилась работы из-за смены персонала. Однако главный тренер Ханс-Дитер Флик настоял на том, что сотрудницу нужно вернуть, и, благодаря настойчивости специалиста, её снова приняли на работу.
Также отмечается, что немец очень дотошен в вопросе питания. Он даже призвал руководство клуба следить за тем, какие яйца потребляет команда, поскольку хочет лучшего для своего коллектива на всех уровнях.