Флик попросил руководство следить за тем, какие яйца употребляют игроки.

1745844333

вчера, 15:45

По информации источника, недавно «Барселона» сменила поставщика еды для основной команды.

В результате штатный повар лишилась работы из-за смены персонала. Однако главный тренер настоял на том, что сотрудницу нужно вернуть, и, благодаря настойчивости специалиста, её снова приняли на работу.

Также отмечается, что немец очень дотошен в вопросе питания. Он даже призвал руководство клуба следить за тем, какие яйца потребляет команда, поскольку хочет лучшего для своего коллектива на всех уровнях.