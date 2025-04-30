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В «Спартаке» приняли решение по будущему Станковича

вчера, 12:18

«Спартак» начал переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Деяном Станковичем. Первый раунд прошёл успешно. Ожидается, что стороны придут к соглашению до конца мая. Речь идёт о продлении контракта до лета 2028 года.

Напомним, Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После двадцати шести туров «красно-белые» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. Также «Спартак» пробился в финал Пути регионов Кубка России.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:47
Если в следующем году не будет трофея, то контракт будет завершен досрочно.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:11
Вот - это дело. 2028 норм. Деяним и Станчим!
stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:55
К сожалению не грузится.((
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:50, ред.
Ну правильно. Я слышал такую вещь что вместе со Станковичем снимут и Малышева. Для него это последний шанс закрепиться в качестве генерального директора команды. Поэтому какие результаты, какие перемены к лучшему? Первое что надо будет спасти Малышеву это свою пятую точку, поэтому за Станковича будут держаться до последнего, до последнего его будут выгораживать, пиарить его легендарность, пилить видосики с Романцевым и заставлять Олега Ивановича с ним обниматься слёзно. Это уже не на результат работа а на сохранение человеком всеми правдами и неправдами своего рабочего места. Поэтому Станок нам ещё крови попьёт немало и всё только начинается.

И сам Олег Малышев то у меня лично если вынести за скобки данную ситуацию негатива не вызывает, по мне так он уравновешенный здравомыслящий человек попавший в ситуацию в которой он по сути мало что решает. Вот в чём не врал Амарал так это в том что в Спартаке решения принимают и влияют на принятия третьи посторонние лица, такие как агент Андреев например, нет там вертикали власти чёткой и системы. Если бы Малышев принимал решения самостоятельно может быть что то путное и вышло, а так ни ответственных ни концов ни системности нигде, каждый делает то что в его личных интересах, а на команду плевать. И Олег из-за того что хочет выжить в той среде вынужден играть по её правилам.
MIvan
MIvan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:21
За Спартак промолчу, а вот за Семака согласен на все 100
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:18
stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:02, ред.
Доброго Здоровья, Futurista!
Моё участие в победе Caprala опосредованное, обусловлено консультированием, так сказать, в ведении тактики и стратегии при ставках по отношению к соперникам и складывающейся ситуации в группе по ходу конкурса.
112910415
112910415
вчера в 17:38
будем наблюдать (
Futurista
Futurista ответ Vittorio_Emanuele_II (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:57
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:46, ред.
    Нет, Дружище, тандема в игре не было, мы только в жизни Друзья.))) Он многократный победитель КП, у него богатейший опыт, он проверенный боец!!!!!!!
    Обязательно передам, спасибо!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 16:44, ред.
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:44, ред.
      Значит поздравляю Ваш тандем)...передайте Вашему другу, что он отличный прогнозист и поздравления👍🤝...
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 16:40, ред.
      Дорогой Друг, сердечно благодарю Вас за поздравления!!!!!!! Но эта победа не моя, а моего старинного и прекрасного Друга Вани Станишника!!!!!!! Это он играл, я- только смотрел...
      Но в любом случае- Благодарю!!!!!!!
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 16:37
      В моей критике- прежде всего боль. Мне, человеку, который отдал любимому Клубу 60лет, никогда не смириться и не принять нынешнее Динамо.
      И кстати, недавно была статья в России о том, что ВТБ готовит продажу непрофильных активов, а Динамо- это непрофильный актив. Более того, Костин заявил, что купили за рубль- продадим за два... Это именно то, о чем я постоянно говорю.
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:36, ред.
      Кстати...поздравляю Вас с победой в группе прогнозов!...спокойно, уверенно без суеты и лишнего риска👍🤝....
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 16:31
      Мне Динамо не интересно)...если серьёзно в вашей критике гораздо больше объективности и нет злобы 🤝...
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 16:28
      В таком случае, я убиваю Динамо, которое уже давно убили и без меня...)))
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 16:26
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍
      Futurista
      Futurista ответ Vittorio_Emanuele_II (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 16:26
        Futurista
        Futurista ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 16:24
        Так никто и не спорит...Станкович не гений а обычный тренер из таких же обычных и доступных в наше время Спартаку 🤝...
        Bad Listener
        Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 16:23, ред.
        Ну во первых я никого не поливаю грязью, а говорю по факту то что вижу, грязью поливать это другое. А во вторых тебя это волновать не должно, я выражаю свою точку зрения как и все пользователи, кому надо да услышат, а кому не надо найдут 1000 причин меня загнобить.
        протон
        протон ответ Bad Listener (раскрыть)
        вчера в 16:21
        Можно подумать Спартак в лидерах идет а впереди еще в ЛЧ выступать. Видимо денег много на неустойку.
        Bad Listener
        Bad Listener ответ протон (раскрыть)
        вчера в 16:19, ред.
        Короче они думают похоже в Лукойле что если они ему обезопасят тыл он станет спокойнее увереннее и работа пойдёт. Теория, не претендую на истину)
        протон
        протон
        вчера в 16:18
        Зачем сейчас продлевать?
        Чтобы потом выплатить ему огромную неустойку?!
        Bad Listener
        Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 16:13, ред.
        Ну то есть ты бьы стал поддерживать любимого человека в наркомании и алкоголизме потому что он всё равно любимый и пусть бухает и колется? ТАк получается, пусть деградирует а я за это ещё и поору порадуюсь. Это не любовь открою тебе секрет, это убийство бездействием и молчанием, а так же потаканием
        Capral
        Capral
        вчера в 16:13
        Мне плевать на тренера и руководство!!! Речь о другом, о том, что Динамо поменяло юридический адрес, и больше ментовским клубом не является!!! Не приписывай мне того, чего нет!!!!!!!
        Capral
        Capral
        вчера в 16:10
        Левай или другой, неважно. Прежде чем брать игроков на ту или иную позицию, надо ясно представлять себе возможности игрока и его возможную сыгранность с теми или иными игроками, надо изучать товар, а не хватать для галочки. Бесков изучал возможности игроков, как ученый- в этом его Гениальность!!!!!!!
        А Станкович- простак, обычный гастролер...
        Bad Listener
        Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 16:07, ред.
        Ну то есть тебе достаточно что в Спартаке есть фиктивный ЦН на бумаге? Фактический на поле тебе не нужен? Ещё раз тот же вопрос, а болельщик ли ты и какой команды? Capral говорит по факту и я очень его понимаю и с ним в этом согласен. Что на бумаге для игры на поле не имеет никакого значения. По мне так лучше бы вообще никакого не было чем вот это недоразумение.
        Bad Listener
        Bad Listener ответ Vittorio_Emanuele_II (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 15:59
        А чо может этот Левай, он в своём АЕКе ничего не мог, и в Спартаке не сможет, ему уже 27 лет, лучше он уже не заиграет. Вот эти случайные рикошеты проклятым цыганами противникам будут залетать, и всё, а такой противник у нас один и это московское Динамо, ему и Жозе и Маркиньос забили. Надо футболистов покупать а не распильные трансферы неликвида делать. Гарсия, ЦН нашёлся. ЦН для борьбы за 5ю строчку. Хотите видеть слабый Спартак? Спросите себя тогда болельщик ли вы вообще и какой команды? Вслух отвечать не обязательно
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        вчера в 15:50
        Пока правильный шаг со стороны руководства Спартака. Вот только до 2028 года напрягает...опять могут наступить на те же грабли. Ну хотя бы на год меньше...
        Гость
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