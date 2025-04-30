В «Спартаке» приняли решение по будущему Станковича

«Спартак» начал переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Деяном Станковичем. Первый раунд прошёл успешно. Ожидается, что стороны придут к соглашению до конца мая. Речь идёт о продлении контракта до лета 2028 года.
Напомним, Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После двадцати шести туров «красно-белые» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. Также «Спартак» пробился в финал Пути регионов Кубка России.
У Станковича ситуация другая. Он безыдейный тренер, тренер, без ясного и четкого представления о строительстве команды, без конкретного плана на игру. Возможно, в Венгрии такой футбол себя оправдывает, но только не в Спартаке. Насколько мне известно, состав подбирался под его требования. Он разве не понимал, что без ЦН не сможет играть? А если так, почему не позаботился, зная о том, что Соболев уходит. Или он на протяжении сезона не видел, что Угальде не готов как ЦН?
Вопросов к Станковичу много и не только по составу. Тренер, заявляющий после игры с Оренбургом, что он не знал, что соперник будет забрасывать ему мяч за спину, у меня лично вызывает много вопросов... Станкович, совершенно не умеет играть в позиционную атаку, а весь его футбол строится исключительно на контригре. Закрытые соперники ему не под силу, оригинальных ходов в его работе нет. Игра Спартака неплохо смотрится в контригре, но и здесь всё очень предсказуемо. Победа вчера- не показатель гениальности Станковича, просто, встретились два средних тренера, играющих без игровой дисциплины, с шашками наголо...
У Станковича ситуация другая. Он безыдейный тренер, тренер, без ясного и четкого представления о строительстве команды, без конкретного плана на игру. Возможно, в Венгрии такой футбол себя оправдывает, но только не в Спартаке. Насколько мне известно, состав подбирался под его требования. Он разве не понимал, что без ЦН не сможет играть? А если так, почему не позаботился, зная о том, что Соболев уходит. Или он на протяжении сезона не видел, что Угальде не готов как ЦН?
Вопросов к Станковичу много и не только по составу. Тренер, заявляющий после игры с Оренбургом, что он не знал, что соперник будет забрасывать ему мяч за спину, у меня лично вызывает много вопросов... Станкович, совершенно не умеет играть в позиционную атаку, а весь его футбол строится исключительно на контригре. Закрытые соперники ему не под силу, оригинальных ходов в его работе нет. Игра Спартака неплохо смотрится в контригре, но и здесь всё очень предсказуемо. Победа вчера- не показатель гениальности Станковича, просто, встретились два средних тренера, играющих без игровой дисциплины, с шашками наголо...