В «Спартаке» приняли решение по будущему Станковича

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вчера, 12:18

«Спартак» начал переговоры о продлении контракта с главным тренером команды . Первый раунд прошёл успешно. Ожидается, что стороны придут к соглашению до конца мая. Речь идёт о продлении контракта до лета 2028 года.