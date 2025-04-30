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В РФС провели проверку матча «Урал» — «Нефтехимик»

вчера, 12:44
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 2Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о результатах проверки матча 28-го тура Первой лиги «Урал» — «Нефтехимик» (3:2) на предмет договорного характера.

Расследование было проведено. Проводила его та же группа специалистов, которая участвовала в расследовании матча «Коломна» — «Амкал» (1:8, матч Кубка России, был признан договорным). Предварительный вывод — договорный характер матча отсутствует. Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет. Ни прямых, ни косвенных доказательств они не нашли.

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t7zv97sxuq2w
t7zv97sxuq2w
вчера в 13:29
Ну, конечно, комиссия сама в доле.
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