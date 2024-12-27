Тренер «Ахмата-М»: «Для меня шок, что наш матч с „Пари НН-М“ — договорной»

Главный тренер молодёжной команды «Ахмата» шокирован тем, что их матч в рамках первого тура молодёжного первенства с «Пари НН» был признан договорным.

Для меня шок, что наш матч с молодёжной командой «Пари НН» признали договорным. Не знаю, с кем договаривался футболист «Пари НН», но в моей команде таких игроков нет. Мы сыграли 1:1. Какой может быть договорняк? Футболист сам с собой договаривался? Со стороны абсолютно не было видно ничего подозрительного.

Мы думали, что легко их обыграем, но была равная битва и тяжёлая игра для нас. Мы могли выиграть и проиграть. Мне только что брат скинул новость о том, что этот матч признали договорным. Я вам гарантирую, что наша команда не играет договорные игры. Я обязательно ещё несколько раз просмотрю этот матч, потому что интересно. Кому нужно сдавать игру в 1-м туре чемпионата? Все борются и хотят что-то доказать.