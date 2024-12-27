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Тренер «Ахмата-М»: «Для меня шок, что наш матч с „Пари НН-М“ — договорной»

сегодня, 12:58

Главный тренер молодёжной команды «Ахмата» Иса Байтиев шокирован тем, что их матч в рамках первого тура молодёжного первенства с «Пари НН» был признан договорным.

Для меня шок, что наш матч с молодёжной командой «Пари НН» признали договорным. Не знаю, с кем договаривался футболист «Пари НН», но в моей команде таких игроков нет. Мы сыграли 1:1. Какой может быть договорняк? Футболист сам с собой договаривался? Со стороны абсолютно не было видно ничего подозрительного.

Мы думали, что легко их обыграем, но была равная битва и тяжёлая игра для нас. Мы могли выиграть и проиграть. Мне только что брат скинул новость о том, что этот матч признали договорным. Я вам гарантирую, что наша команда не играет договорные игры. Я обязательно ещё несколько раз просмотрю этот матч, потому что интересно. Кому нужно сдавать игру в 1-м туре чемпионата? Все борются и хотят что-то доказать.

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 14:49
"Я вам гарантирую - мы на занимаемся таким в первом туре" 😂
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:43, ред.
Очень точно подмечено тренером, что нет здравого смысла сдавать игру в первом туре, когда впереди целый чемпионат. Но... чтобы окончательно обосновать наше с вами мнение, нам НЕОБХОДИМО рассмотреть все "подозрительные" эпизоды. У нас, пользователей, такой возможности, к сожалению, нет, поэтому все наши умные разглагольствования по этому поводу просто бессмысленны.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:00
Кого то надо было сделать крайними - сделали молодых игроков. Но вопрос со стороны Исы вполне логичный - "Кому нужно сдавать игру в 1-м туре чемпионата?"
"Все борются и хотят что-то доказать." - да и эту фразу можно отнести к сегодняшней ситуации .
PS. Это не значит , что в российском футболе не может существовать договорных матчей . Но найти(спусти почти год) только 5 малолетних "злодеев - стрелочников" - и назначить их априори виновными за всё - это уже "за гранью" ...
ruz82uz3y7nj
ruz82uz3y7nj
сегодня в 13:59
С ним просто решили не делиться.
xtgp86zxhvab
xtgp86zxhvab
сегодня в 13:59
Ситуация действительно вызывает вопросы. Если матч признали договорным, значит, были какие-то основания для этого решения. Но если тренер утверждает, что со стороны его команды всё чисто, то возникает много сомнений. Возможно, дело в каких-то внутренних договорённостях между отдельными игроками или клубами, которые остались вне поля зрения тренеров. Надеюсь, расследование поможет прояснить ситуацию и восстановить справедливость.
Гость
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