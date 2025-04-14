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ФНЛ и РФС анализируют ситуацию вокруг матча «Урал» — «Нефтехимик»

вчера, 18:59
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 2Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

В пресс‑службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщили источнику, что совместно с профильным департаментом Российского футбольного союза (РФС) проводится анализ матча между «Уралом» и «Нефтехимиком».

По информации Telegram‑канала Sport Baza, второй тайм игры 28‑го тура Первой Лиги мог быть договорным. Поединок прошёл 11 апреля в Екатеринбурге и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. К 66‑й минуте «Урал» уступал со счётом 0:2. В пресс‑службе екатеринбургского клуба заявили «Матч ТВ», что информация является вбросом.

ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче 28‑го тура Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком». Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом РФС проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 23:00
Думаю, что про "качества продукта" в фнл помалкивали бы, после употребления - диарея.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:53
Урал вернется в ПЛ.
конкурент (уверен, это Сочи) завелся.
в 28 туре, кроме Балтики и Урала, все фавориты потеряли очки.
шмели молодцы, стараются, иногда не везет, но из этого создается настоящая команда.
за Урал.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 20:48
Думаю, что матч был честным, а все эти слухи о якобы договорном характере игры безосновательны. "Урал" уже не в первый раз пытаются оклеветать, но я не верю, что в российском футболе есть договорные матчи, тем более на столь высоком уровне как ФНЛ. "Урал" был фаворитом в игре с "Нефтехимиком" и его победа закономерна.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:48
Вчера Краснодар к 16 минуте вёл 1:0, но в итоге проиграл 1:4, да ещё и потерчл преимущество в личных встречах с Зенитом.
Срочно расмотреть ситуацию с договорником, Краснодар надо проверить на сдачу чемпионства.
По-любому договорняк был!!!
Одним словом все камбэки на официальном уровне надо сразу признать договорниками и не морочить людям голову.
alexgurzan
alexgurzan ответ агент_Смит. (раскрыть)
вчера в 19:52
Добрый день.
Да, уже отправили, но уточню, вдруг получится отправить в следующем месяце.
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 19:22
Добрый день!
Подскажите мне уже отправили приз по итогам марта? Спрашиваю, поскольку на следующей неделе уезжаю в командировку и получить не смогу. Если ещё не отправили возможно ли придержать отправку до мая?
112910415
112910415
вчера в 19:22
ждём доклада, однако
Capral
Capral
вчера в 19:20
Урал не первый раз уже подозревается в подобных играх. Так было в игре с Ахматом и с Динамо, когда Хохлов был на грани увольнения и в других матчах... Но если говорить серьезно, то и ходить далеко не надо- прошлый сезон в ПЛ, на финише такое творилось!!! Я уверен, что и в этом сезоне не обойдется без подозрительных игр, а некоторые уже состоялись... Поэтому, оставьте Урал в покое. Пусть команда возвращается в вышку с чистой совестью...
Вещий
Вещий
вчера в 19:19
Нашли где договорняк искать....
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:03
Кто больше всего сделал вложений в РФС и его филиалам , тот и прав . ГАЗПРОМ Лидер ☝️😉
Гость
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