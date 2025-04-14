ФНЛ и РФС анализируют ситуацию вокруг матча «Урал» — «Нефтехимик»

В пресс‑службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщили источнику, что совместно с профильным департаментом Российского футбольного союза (РФС) проводится анализ матча между «Уралом» и «Нефтехимиком».
По информации Telegram‑канала Sport Baza, второй тайм игры 28‑го тура Первой Лиги мог быть договорным. Поединок прошёл 11 апреля в Екатеринбурге и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. К 66‑й минуте «Урал» уступал со счётом 0:2. В пресс‑службе екатеринбургского клуба заявили «Матч ТВ», что информация является вбросом.
ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче 28‑го тура Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком». Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом РФС проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно.
Срочно расмотреть ситуацию с договорником, Краснодар надо проверить на сдачу чемпионства.
По-любому договорняк был!!!
Одним словом все камбэки на официальном уровне надо сразу признать договорниками и не морочить людям голову.
Срочно расмотреть ситуацию с договорником, Краснодар надо проверить на сдачу чемпионства.
По-любому договорняк был!!!
Одним словом все камбэки на официальном уровне надо сразу признать договорниками и не морочить людям голову.