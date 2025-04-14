ФНЛ и РФС анализируют ситуацию вокруг матча «Урал» — «Нефтехимик»

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вчера, 18:59

В пресс‑службе Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) сообщили источнику, что совместно с профильным департаментом Российского футбольного союза ( РФС ) проводится анализ матча между «Уралом» и «Нефтехимиком».

По информации Telegram‑канала Sport Baza, второй тайм игры 28‑го тура Первой Лиги мог быть договорным. Поединок прошёл 11 апреля в Екатеринбурге и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев поля. К 66‑й минуте «Урал» уступал со счётом 0:2. В пресс‑службе екатеринбургского клуба заявили «Матч ТВ», что информация является вбросом.