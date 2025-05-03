Стало известно, когда вернётся на поле Касадо

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вчера, 14:41

Тренерский штаб «Барселоны» планирует, что полузащитник каталонцев вернётся на поле 15 мая в игре 36-го тура Ла Лиги против «Эспаньола». Ожидается, что он выйдет на замену ближе к концу второго тайма.

Напомним, Касадо находится в системе «Барселоны» с 12 лет. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 21-летний опорный полузащитник сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч, отдал 6 голевых передач и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 30 миллионов евро.