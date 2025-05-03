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Один из полузащитников «Барселоны» пропустит сегодняшнюю игру в Ла Лиге

вчера, 14:23

Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре испытывает некоторый дискомфорт в левом колене. Он не примет участия в сегодняшнем матче 34-го тура Ла Лиги против «Вальядолида», и его возвращение в команду будет зависеть от того, как будет проходить восстановление.

В текущем сезоне Торре сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего испанца в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что против «Вальядолида» сыграет вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:54
здоровья, Пабло ))
был шанс играть в старте. но увы...
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