Один из полузащитников «Барселоны» пропустит сегодняшнюю игру в Ла Лиге

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вчера, 14:23

Полузащитник «Барселоны» испытывает некоторый дискомфорт в левом колене. Он не примет участия в сегодняшнем матче 34-го тура Ла Лиги против «Вальядолида», и его возвращение в команду будет зависеть от того, как будет проходить восстановление.

В текущем сезоне Торре сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего испанца в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что против «Вальядолида» сыграет вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.