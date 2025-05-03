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Капитан «Интера» Лаутаро не сыграет в ответном матче с «Барселоной»

вчера, 08:59
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона06.05.2025 в 22:00 Не начался

Нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес пропустит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», который пройдет 6 мая.

По данным источника, у 27-летнего аргентинца диагностировано мышечное растяжение, из-за чего он не сможет сыграть в важном матче турнира. Травму он получил во время первого поединка, который завершился вничью 3:3.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 12:19
Это потеря, теперь непонятно, кого ставить в пару к Тюраму..
Брулин
Брулин
вчера в 10:43
Бальде и Лева к ответному матчу должны выйти из лазарета.. так что надеемся, что они так же сделают результат..
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:26
Шансы уменьшаются у Интера
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 09:54
Они забили всё что можно и нельзя. Так в каждой игре залетать банки не могут... Лаутаро всегда забивал командные голы. Теперь в этом аспекте проблема огромная. Найти в нападении Интера замену аргентинцу просто нереально. Это невосполнимая потеря.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:43
Они без Лаутаро хорошо играли прошлый матч, когда его заменили
adekvat
adekvat
вчера в 09:38
Тяжело без него будет, Барса будет рвать и метать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:34
Все полуфиналисты ЛЧ теряют игроков на финише сезона: у Барсы Кунде и Лёва; у Интера Лаутаро; у ПСЖ Дембеле...
Процесс естественный, но хреновый...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:33
Потеря, но справятся.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:26
Это потеря, но должны и без него справляться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:24
Первый матч получился огненный, в ответке без него будет трудно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:23
Потеря конечно но не думаю что Интер развалится
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:12
Интер тем и силён, что не страшна ему потеря даже лучшего игрока. Не представляю ситуацию, когда Интер развалится и проиграет Барселоне в стиле Реала, пропустив кучу мячей.

Каталонцам будет трудно. Но если ты хочешь трофеи, то тебе нужно побеждать всех.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:02
Есть замена Тареми. Иранец был хорош незаметно)))
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