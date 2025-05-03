Капитан «Интера» Лаутаро не сыграет в ответном матче с «Барселоной»

1746251978

вчера, 08:59

Нападающий и капитан «Интера» пропустит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», который пройдет 6 мая.

По данным источника, у 27-летнего аргентинца диагностировано мышечное растяжение, из-за чего он не сможет сыграть в важном матче турнира. Травму он получил во время первого поединка, который завершился вничью 3:3.