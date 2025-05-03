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«Ювентус» продлит контракт с одним из основных полузащитников

вчера, 14:09

Полузащитник «Ювентуса» и сборной США Уэстон МакКенни близок к продлению контракта со своим клубом. Новое соглашение будет действовать до лета 2028 года (с опцией продления ещё на сезон). МакКенни будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Некоторые иностранные клубы проявляли интерес к полузащитнику, но его приоритетом является остаться в «Ювентусе».

Напомним, МакКенни перешёл в «старую синьору» из «Шальке 04» в сентябре 2020 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает американца в 24 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Ювентуса» Федерико Гатти подпишет новое соглашение с клубом.

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sergey19881019
sergey19881019 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:03
Исправили
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:40
В начале новости он был полузащитником (как и есть), но потом по ходу текста переквалифицировался в центрального защитника)
5jfmhs5xg92w
5jfmhs5xg92w
вчера в 14:14
Игрок полезный, пригодится ещё Сеньоре
Гость
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