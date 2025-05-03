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Представитель Дзюбы рассказал о будущем Артёма

вчера, 17:24

Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артёма Дзюбы, рассказал о будущем своего клиента.

Могу лишь подтвердить информацию, которая ранее была озвучена руководством «Акрона» — процесс переговоров о продлении контракта Артема идет. Буквально вчера перед игрой тольяттинцев с махачкалинским «Динамо» встречался со спортивным директором Антоном Чистяковым. Идет рабочий диалог, но конкретики пока дать не могу. Надеюсь, что до окончания сезона ясность уже наступит. Как уже неоднократно говорил, нужно, чтобы сам Дзюба окончательно принял решение, что он готов продолжать футбольную карьеру, а уже дальше чтобы мы договорились по условиям с «Акроном».

Также уже есть интерес от других команд. Но приоритет у «Акрона» — тут нас все устраивает. Дальше должны сойтись все факторы, и тогда соглашение будет продлено. Пока идет абсолютно нормальный процесс, у нас прекрасные отношения с руководством и тренерским штабом «Акрона».

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:11
Эксперт на Матч-ТВ.
ABir
ABir
вчера в 18:58
Будущее весьма туманное.
Vladimir808
Vladimir808 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:53
Играет и забивает.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:37
Рукоблудый и острый на язык собирается играть вечно...
KT_S116
KT_S116
вчера в 18:17
А он колотит и колотит 🙃
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:07
Сначала будет кризис среднего возраста, потом постареет, помрёт, как все короче. Ещё пару десятков реклам успеет снять.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:59
Пусть и центнер весит, но... забивает)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:30
А ведь Артем реально играет
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