Ямаль подпишет новый контракт с «Барселоной», когда ему исполнится 18 лет

Нападающий Ламин Ямаль продолжит выступать за «Барселону».
Молодой форвард подпишет новый контракт с каталонским клубом, когда ему исполнится 18 лет. Соглашение будет рассчитано до 2030 года.
Ямаль отметит своё 18-летие 13 июля.
Нападающий Ламин Ямаль продолжит выступать за «Барселону».
Молодой форвард подпишет новый контракт с каталонским клубом, когда ему исполнится 18 лет. Соглашение будет рассчитано до 2030 года.
Ямаль отметит своё 18-летие 13 июля.
есть действующий контракт, где указано, что с момента 18 летия зарплата вырастет до 15-18 млн.
и так постепенно рост, до 35-40 млн.
Жорже Мендеш добился таких выгодных условий.
не Ямаль, не отец Ямаля.
и это 40 млн до налоговых отчислений. а в Испании до 45%.
кроме в Мадриде, где есть "закон Мбаппе".
есть действующий контракт, где указано, что с момента 18 летия зарплата вырастет до 15-18 млн.
и так постепенно рост, до 35-40 млн.
Жорже Мендеш добился таких выгодных условий.
не Ямаль, не отец Ямаля.
и это 40 млн до налоговых отчислений. а в Испании до 45%.
кроме в Мадриде, где есть "закон Мбаппе".