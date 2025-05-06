Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2024/2025

Ямаль подпишет новый контракт с «Барселоной», когда ему исполнится 18 лет

вчера, 13:33

Нападающий Ламин Ямаль продолжит выступать за «Барселону».

Молодой форвард подпишет новый контракт с каталонским клубом, когда ему исполнится 18 лет. Соглашение будет рассчитано до 2030 года.

Ямаль отметит своё 18-летие 13 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сане отказывается продлевать контракт с «Баварией» из-за снижения зарплаты
Вчера, 00:55
СлухиСтал известны детали контракта Александер-Арнольда с «Реалом»
Вчера, 00:21
Слухи37-летний Педро продлит контракт с «Лацио»
05 мая
Слухи«Челси» хочет подписать новый контракт с Кайседо
05 мая
В «Факеле» заявили, что контракт Шалимова рассчитан не до конца сезона
05 мая
ОфициальноТрент Александер-Арнольд объявил об уходе из «Ливерпуля»
05 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:36
нормальный ход событий
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:37
Кто, если не он...
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:22
Ну да ладно...эстелада им в руки)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:20
у Неймара его не было)))
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:16
Скажи ещё каталонский дух))...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:07
время покажет)) может, все так и будет, если тому предначертано.
но сейчас мы знаем одно - на саудовские деньги особенно падки экс-игроки королевского клуба.
бензема. роналду, начо, возможно. винисиус с куртуа сбегут туда.
из каталонских нет ни одного.
все дело в днк ))
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:45, ред.
Что мешает разорвать контракт выплатить неустойку и продаться шейхам за миллиард?)...папа там типичный шейх)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:56, ред.
не выдумывай_)))
есть действующий контракт, где указано, что с момента 18 летия зарплата вырастет до 15-18 млн.
и так постепенно рост, до 35-40 млн.
Жорже Мендеш добился таких выгодных условий.
не Ямаль, не отец Ямаля.
и это 40 млн до налоговых отчислений. а в Испании до 45%.
кроме в Мадриде, где есть "закон Мбаппе".
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:53
Лямов 30-40 зарплату наверное точно попросит, и аппетиты будут только расти. У Лапорта вообще не вариант будет снять руку с рычага, пока коробка передач не треснет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:10
Интересно будет узнать какие отступные за него Барса пропишет в контракте...
eehked7nj48t
eehked7nj48t
вчера в 13:35
Это будет очень дорого стоить для Барселоны.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 