Ямаль подпишет новый контракт с «Барселоной», когда ему исполнится 18 лет

1746527632

вчера, 13:33

Нападающий продолжит выступать за «Барселону».

Молодой форвард подпишет новый контракт с каталонским клубом, когда ему исполнится 18 лет. Соглашение будет рассчитано до 2030 года.

Ямаль отметит своё 18-летие 13 июля.