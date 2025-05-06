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В Душанбе пройдёт матч легенд Таджикистана и России

вчера, 18:45

22 мая состоится футбольный матч между легендами Таджикистана и России.

В честь Всемирного дня футбола, который отмечается 25 мая, на Центральном республиканском стадионе в Душанбе пройдет товарищеский матч между командами легенд российского и таджикского футбола. Начало встречи запланировано на 18:00 по местному времени (16:00 мск).

Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, в составе команды-хозяйки выступят такие известные игроки, как Валерий Турсунов, Олег Ширинбеков, Аслиддин Хабибуллоев и другие. За команду России на поле выйдут легендарные футболисты Ринат Дасаев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, а также ветераны отечественного футбола.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:30, ред.
Пусть порезвятся. Вспомнят былое, в котором хорошего было больше плохого, посмотрят друг другу в глаза и на выпирающие животики ( а они обязательно кое у кого будут, поделятся воспоминаниями о чемпионатах СССР, обязательно поинтересуются семейным положением и здоровьем жены и детей. Это так здорово и трогательно. А результат игры... да бог с ним, кого он будет интересовать ?! А ведь действительно было прекрасное время. Всё кануло в Лету - речку забвения. Нет, не всё.
Почитал комментарии. Один из пользователей начал возмущаться "силой" команды из Таджикистана. И не понимает элементарных вещей, а именно: мужики встречаются не для того, чтобы выиграть во что бы то ни стало, а для того, чтобы вспомнить былое. Славное былое.
Capral
Capral ответ Triem (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Спасибо огромное, но Почтение безграничное Вам, за Ваши Знания!!!!!!! Я не знаю столько игроков Памира, как Вы!!!!!!! Мананникова, вспомнил только после Ваших слов.
Я просто помню игры родного Динамо в 1978, с Памиром в кубке, поэтому вспомнил, а так, не владею вопросом.
Но Вы молодец, много знаете!!! Респект Вам!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Triem
Triem ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:13
Моё огромное почтение! Вот уж не думал что кто-то помнит игроков из наших краёв. Увы но той, как вы правильно сказали, великой страны больше нет. Ну а на вопрос какие ещё легенды из "Памира", думаю стоит отметить ещё хотябы Рашида Рахимова. А ещё там были два ЦЗ - братья Фузайловы (Хаким и Рахматулло), ну и ещё в воротах великолепный Андрей Мананников. Ну и в полузащите конечно же Игорь Черевченко. Ну а в нападении Мухсин Мухаммадиев и Алиёр Ашурмамадов. Последний не только в команде "Памир" но и сам тоже памирец, как и я))
Vilar
Vilar
вчера в 19:30
Насчёт легенд, конечно, загнули, а сыграть 3х3 можно, игра называется дыр-дыр.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:11
Ну по России все понятно, а вот про хозяев ничего не могу сказать...
Capral
Capral
вчера в 18:57
А это уже за гранью...
А со сборной Бердичева не хотят сыграть? Там когда-то была довольна приличная команда "Кожевник".
Я запомнил Памир, только по 1978г., по кубковым матчам с московским Динамо, ну и ещё, по одному сезону в вышке ,перед распадом Великой страны... Ширинбекова помню по Торпедо. А что ещё, какие там легенды??? Так можно окончательно деградировать...
Максим Горелов
Максим Горелов ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 18:56
Равшан и Джумшут. Это их пипискина одежда... то есть олимпийская надежда!
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
вчера в 18:52
Кто знает вот так сразу хоть какого то футболиста с Таджикистана?
Гость
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