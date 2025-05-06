В Душанбе пройдёт матч легенд Таджикистана и России

22 мая состоится футбольный матч между легендами Таджикистана и России.
В честь Всемирного дня футбола, который отмечается 25 мая, на Центральном республиканском стадионе в Душанбе пройдет товарищеский матч между командами легенд российского и таджикского футбола. Начало встречи запланировано на 18:00 по местному времени (16:00 мск).
Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, в составе команды-хозяйки выступят такие известные игроки, как Валерий Турсунов, Олег Ширинбеков, Аслиддин Хабибуллоев и другие. За команду России на поле выйдут легендарные футболисты Ринат Дасаев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, а также ветераны отечественного футбола.
Почитал комментарии. Один из пользователей начал возмущаться "силой" команды из Таджикистана. И не понимает элементарных вещей, а именно: мужики встречаются не для того, чтобы выиграть во что бы то ни стало, а для того, чтобы вспомнить былое. Славное былое.
Почитал комментарии. Один из пользователей начал возмущаться "силой" команды из Таджикистана. И не понимает элементарных вещей, а именно: мужики встречаются не для того, чтобы выиграть во что бы то ни стало, а для того, чтобы вспомнить былое. Славное былое.