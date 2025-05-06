В Душанбе пройдёт матч легенд Таджикистана и России

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вчера, 18:45

22 мая состоится футбольный матч между легендами Таджикистана и России.

В честь Всемирного дня футбола, который отмечается 25 мая, на Центральном республиканском стадионе в Душанбе пройдет товарищеский матч между командами легенд российского и таджикского футбола. Начало встречи запланировано на 18:00 по местному времени (16:00 мск).

Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, в составе команды-хозяйки выступят такие известные игроки, как Валерий Турсунов, Олег Ширинбеков, Аслиддин Хабибуллоев и другие. За команду России на поле выйдут легендарные футболисты , , , а также ветераны отечественного футбола.