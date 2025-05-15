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«РБ Лейпциг» установил цену в 80 млн евро за Симонса

вчера, 08:51

«РБ Лейпциг» планирует заработать 80 миллионов евро на продаже Хави Симонса.

Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник хочет покинуть немецкий клуб.

Ожидается, что «РБ Лейпциг» рассчитывает получить около 80 миллионов евро за футболиста, которого он приобрёл у ПСЖ за 50 миллионов евро.

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galem72
galem72 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:17
"...контракт вот вот заканчивается..."

С чего это вдруг? Он за Буллов отыграл всего полсезона и у него осталось ровно 2 сезона по договору. А про цену — вилами по воде! Всего лишь фантазии германского таблоида.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:48
Слишком завышен ценник. Контракт вот вот заканчивается. Игрок больше не хочет за красных быков бегать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:15
Лейпциг может зарабатывать. Незнаю как на Симонсе , но в плюсе уж точно будут.
fba86dqdsvez
fba86dqdsvez
вчера в 09:03
Сумма несколько преувеличена, хотят заработать.
855csxh8uqzn
855csxh8uqzn
вчера в 09:03
Пожалуй такое только арабы и потянут.
Гость
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