«РБ Лейпциг» установил цену в 80 млн евро за Симонса

«РБ Лейпциг» планирует заработать 80 миллионов евро на продаже Хави Симонса.
Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник хочет покинуть немецкий клуб.
Ожидается, что «РБ Лейпциг» рассчитывает получить около 80 миллионов евро за футболиста, которого он приобрёл у ПСЖ за 50 миллионов евро.
С чего это вдруг? Он за Буллов отыграл всего полсезона и у него осталось ровно 2 сезона по договору. А про цену — вилами по воде! Всего лишь фантазии германского таблоида.
С чего это вдруг? Он за Буллов отыграл всего полсезона и у него осталось ровно 2 сезона по договору. А про цену — вилами по воде! Всего лишь фантазии германского таблоида.