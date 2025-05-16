Садыгов заявил, что «Химки» пройдут лицензирование

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил, что подмосковный клуб сможет получить лицензию на участие в чемпионате.
По поводу лицензии, насколько я понимаю, были какие-то замечания. Клуб часть уже устранил, остальные — устраняет. Соответственно, на следующей неделе должно быть решение. У меня есть абсолютная уверенность, что «Химки» пройдут лицензирование.
На данный момент команда занимает 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков.
И на хрена это нужно Садыгову вложить столько денег без возвратно?
Игрушка слишком дорогая...
И на хрена это нужно Садыгову вложить столько денег без возвратно?
Игрушка слишком дорогая...