Садыгов заявил, что «Химки» пройдут лицензирование

Инвестор «Химок» заявил, что подмосковный клуб сможет получить лицензию на участие в чемпионате.

По поводу лицензии, насколько я понимаю, были какие-то замечания. Клуб часть уже устранил, остальные — устраняет. Соответственно, на следующей неделе должно быть решение. У меня есть абсолютная уверенность, что «Химки» пройдут лицензирование.