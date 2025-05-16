Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Садыгов заявил, что «Химки» пройдут лицензирование

вчера, 17:04

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил, что подмосковный клуб сможет получить лицензию на участие в чемпионате.

По поводу лицензии, насколько я понимаю, были какие-то замечания. Клуб часть уже устранил, остальные — устраняет. Соответственно, на следующей неделе должно быть решение. У меня есть абсолютная уверенность, что «Химки» пройдут лицензирование.

На данный момент команда занимает 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Неймар обходится «Сантосу» в 3,3 млн евро в месяц
15 мая
Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2025 года по данным Forbes
15 мая
Футболисты ЦСКА получат двойные премиальные за победу над «Зенитом»
14 мая
Игрокам «Динамо» увеличат премию за победу над «Спартаком»
12 мая
«Локомотив» получит до 5 млн евро на трансферы
12 мая
С выходом ПСЖ в финал ЛЧ доходы клубов Франции от УЕФА станут рекордными
08 мая
Сортировать
Все комментарии
FRZZ
FRZZ
вчера в 17:51
Сумма долгов приличная , у Садыгова найдутся такие деньги?
И на хрена это нужно Садыгову вложить столько денег без возвратно?
Игрушка слишком дорогая...
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:39
Хотелось бы. Время покажет, что устранили а что нет!
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:32
Помнится Вы господин Садыгов обещали, что грубо до 1 мая долги по зарплатам погасите. В итоге ежели не ошибаюсь, клуб взял под патронаж РФС, Алаев встречался с игроками, разруливал ситуацию, какие-то деньги выплатили авансом из тех, что "Химки" должны получить за участие в этом сезоне. Ежели Вы господин Садыгов полагаете, что в случае если "Химки" останутся в РПЛ Алаев и Ко весь следующий сезон согласятся условно тащить чемодан без ручки, то лично я сильно сомневаюсь. Доиграете сезон, а дальше, как в устном народном творчестве "кошка бросила котят, пусть...." Там кстати и "КС" пока лицензию не выдали из-за долгов. Но за тех хоть губернатор думаю мазу потянет и гарантии найдет. А вот кто за "Химки" потянет? Потому как из того, что читал "Правительство Московской области не входит в состав учредителей ФК «Химки», а также не является спонсором, акционером, инвестором, совладельцем и вообще как-либо связанным с клубом учреждением." В общем дело ясное, что дело темное. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд, без претензий на истину в последней инстанции.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:31
Садыгов просто наглец
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:09
Садыков много уже чего на заявлял - обещаний "выше крыши".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 