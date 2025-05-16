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Станковича оштрафовали по итогам матча с «Динамо»

вчера, 16:55
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил журналистам о санкциях по итогам матча 28-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо».

За выход Станковича на поле тренер оштрафован на 30 тысяч рублей, «Спартак» — на 20 тысяч рублей. Мы рассмотрели жест, имитирующий пересчёт купюр, который в адрес скамейки «Динамо» демонстрировал Станкович, в заседании принял участие Станкович по видеосвязи. Он извинился, что не смог приехать в Дом футбола из-за плотного графика. Ни один из судей не видел этот жест. Явно, что жест Станковича был направлен в сторону технической зоны «Динамо».

Тем не менее Станкович вёл себя корректно и извинился, что отнимает время на рассмотрение данного вопроса. Мы приняли решение за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперников, которое не повлекло прямого удаления и не отмечено в протоколе матча, оштрафовать Станковича на 250 тысяч рублей.

«Спартак» также оштрафовали на 90 тысяч рублей за неявку Станковича на флеш-интервью и послематчевую пресс-конференцию и непредоставление игроков для общения с журналистами в микст-зоне. Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. «Спартак» также оштрафовали ещё на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:06
Гуся то за что?)))
mpmss2a9kr82
mpmss2a9kr82
вчера в 17:14
Надо бы ему поспокойнее себя вести
sesz8u45hh4q
sesz8u45hh4q
вчера в 17:14
Горбатого только могила исправит
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:58
Можно его дисквалифицировать пожизненно из РПЛ?
Гость
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