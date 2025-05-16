Женской команде «Краснодара» присудили техническое поражение

Футболисткам «Краснодара» присуждено техническое поражение в матче 9-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом». Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Игра прошла 10 мая и завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.
Мы удовлетворили протест ФК «Локомотив», аннулировали результат матча, который закончился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара». КДК присудил поражение «Краснодару» со счётом 0:3 и присудил победу «Локомотиву» со счётом 3:0. Причина — в матче принимала участие футболистка Юлия Воротынцева, которая не была заявлена в установленном порядке, её не было в протоколе матча, однако она вышла на замену.