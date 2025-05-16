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Женской команде «Краснодара» присудили техническое поражение

вчера, 16:59

Футболисткам «Краснодара» присуждено техническое поражение в матче 9-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом». Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Игра прошла 10 мая и завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.

Мы удовлетворили протест ФК «Локомотив», аннулировали результат матча, который закончился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара». КДК присудил поражение «Краснодару» со счётом 0:3 и присудил победу «Локомотиву» со счётом 3:0. Причина — в матче принимала участие футболистка Юлия Воротынцева, которая не была заявлена в установленном порядке, её не было в протоколе матча, однако она вышла на замену.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:13
Тренерскому штабу по ушам?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:04
"Телочки" слегка "накосячили"...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:03
Мужской команде слабо такое повторить?)
Гость
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