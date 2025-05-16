Женской команде «Краснодара» присудили техническое поражение

Футболисткам «Краснодара» присуждено техническое поражение в матче 9-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом». Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

Игра прошла 10 мая и завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.