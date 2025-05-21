Перед 30-м туром РПЛ медали привезут и в Краснодар, и в Санкт-Петербург

Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги чемпионские кубки и медали будут доставлены и в Краснодар, и в Санкт-Петербург. На победу в чемпионате России претендуют «Краснодар» и «Зенит».
Глава РПЛ Александр Алаев посетит матч «Краснодар» – «Динамо».
«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку, набрав 64 очка в 29 матчах. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 63 очка.
Вот есть более интересный вопрос, а куда денут дубликат???)) И "денут" ли......
Вот есть более интересный вопрос, а куда денут дубликат???)) И "денут" ли......
Вот интересно, а если бы на чемпионство претендовало 3-4 команды?) как бы тогда поступили?
Вот интересно, а если бы на чемпионство претендовало 3-4 команды?) как бы тогда поступили?