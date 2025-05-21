Перед 30-м туром РПЛ медали привезут и в Краснодар, и в Санкт-Петербург

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вчера, 18:10

Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги чемпионские кубки и медали будут доставлены и в Краснодар, и в Санкт-Петербург. На победу в чемпионате России претендуют «Краснодар» и «Зенит».

Глава РПЛ посетит матч «Краснодар» – «Динамо».

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку, набрав 64 очка в 29 матчах. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 63 очка.