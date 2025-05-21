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Перед 30-м туром РПЛ медали привезут и в Краснодар, и в Санкт-Петербург

вчера, 18:10

Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги чемпионские кубки и медали будут доставлены и в Краснодар, и в Санкт-Петербург. На победу в чемпионате России претендуют «Краснодар» и «Зенит».

Глава РПЛ Александр Алаев посетит матч «Краснодар» – «Динамо».

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку, набрав 64 очка в 29 матчах. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 63 очка.

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Возможно потом передадут для вручения персоналу команды-победителя
3xpv5ehh5g8e
3xpv5ehh5g8e
вчера в 22:09
В один из городов, видимо, шоколадные🙄
Vilar
Vilar
вчера в 20:08
А где будет дубликат кубка в Питере или Краснодаре? А серебряные медали куда повезут? А где набирали президентов, генеральных секретарей в рфс и рпл, на hh?
Алеут
Алеут ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:58
Себя наградят и друзей
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:40
Бронзовые медали оставить в Москве ( ЦСКА проигрывает П НН -- это из области фантастики)))))).
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 19:02
А в Петербург то зачем?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
Лишних пару комплектов для медалей, для автоматической кузни, минутное дело...
Вот есть более интересный вопрос, а куда денут дубликат???)) И "денут" ли......
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:13
Правильно, так и должно быть))
Вот интересно, а если бы на чемпионство претендовало 3-4 команды?) как бы тогда поступили?
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