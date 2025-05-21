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Стали известны финансовые детали возвращения Вендела в «Зенит»

вчера, 19:21

Полузащитник Вендел возвращается в «Зенит» — его переход в «Ботафого» не состоится. Сделку отменили по взаимной договорённости: у владельца бразильского клуба Джона Текстора, который также управляет «Лионом», возникли серьёзные финансовые трудности.

Из-за требований финансового фэйр-плей УЕФА Текстору уже приходилось искать гибкие решения. Так, зимой при переходе Луиса Энрике в «Зенит» стороны договорились, что сумма будет выплачена в несколько этапов. Последний платёж ожидается летом. Вендел в той сделке не участвовал.

Ранее «Зенит» получил €10 млн за нападающего Артура Гимараеша, перешедшего в «Ботафого». Из-за срыва трансфера Вендела клуб из Петербурга не понесёт никаких финансовых потерь.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:19
Крутиться вертиться Шар голубой...)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:42
    Гость
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