1747844486

вчера, 19:21

Полузащитник возвращается в «Зенит» — его переход в «Ботафого» не состоится. Сделку отменили по взаимной договорённости: у владельца бразильского клуба Джона Текстора, который также управляет «Лионом», возникли серьёзные финансовые трудности.

Из-за требований финансового фэйр-плей УЕФА Текстору уже приходилось искать гибкие решения. Так, зимой при переходе в «Зенит» стороны договорились, что сумма будет выплачена в несколько этапов. Последний платёж ожидается летом. Вендел в той сделке не участвовал.

Ранее «Зенит» получил €10 млн за нападающего , перешедшего в «Ботафого». Из-за срыва трансфера Вендела клуб из Петербурга не понесёт никаких финансовых потерь.