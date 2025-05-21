Йорк советует «Манчестер Юнайтед» подписать Мартинеса

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» хотел бы видеть голкипера «Астон Виллы» в воротах манкунианцев вместо .

Это в целом очевидно. Мартинес был действительно исключительным игроком в течение многих лет, и понятно, почему крупные клубы хотели бы его. Я имею в виду «Манчестер Юнайтед». Мартинес не просто привнесёт опыт, он гораздо лучше как вратарь, чем Андре Онана, просто судя по цифрам. Его подписание стало бы огромным успехом для МЮ .