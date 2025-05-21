Йорк советует «Манчестер Юнайтед» подписать Мартинеса

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк хотел бы видеть голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса в воротах манкунианцев вместо Андре Онана.
Это в целом очевидно. Мартинес был действительно исключительным игроком в течение многих лет, и понятно, почему крупные клубы хотели бы его. Я имею в виду «Манчестер Юнайтед». Мартинес не просто привнесёт опыт, он гораздо лучше как вратарь, чем Андре Онана, просто судя по цифрам. Его подписание стало бы огромным успехом для МЮ.
Ранее сообщалось, что Эмилиано готов уйти из «Астон Виллы».