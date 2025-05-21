Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Йорк советует «Манчестер Юнайтед» подписать Мартинеса

вчера, 20:18

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк хотел бы видеть голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса в воротах манкунианцев вместо Андре Онана.

Это в целом очевидно. Мартинес был действительно исключительным игроком в течение многих лет, и понятно, почему крупные клубы хотели бы его. Я имею в виду «Манчестер Юнайтед». Мартинес не просто привнесёт опыт, он гораздо лучше как вратарь, чем Андре Онана, просто судя по цифрам. Его подписание стало бы огромным успехом для МЮ.

Ранее сообщалось, что Эмилиано готов уйти из «Астон Виллы».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСтали известны финансовые детали возвращения Вендела в «Зенит»
Вчера, 19:21
Слухи«Челси» не планирует продавать Энцо
Вчера, 18:58
СлухиРоналду может перейти в марокканскую команду на клубный чемпионат мира
Вчера, 15:29
СлухиРуководство «Ливерпуля» выделит 150 млн евро на трансфер Вирца
Вчера, 13:52
СлухиНико Уильямс не перешёл в «Барселону», потому что болеет за «Реал»
Вчера, 13:23
СлухиЭкс-игрок «Зенита» Юри Альберто близок к переходу в «Вулверхэмптон»
Вчера, 12:38
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:46
Емелька может не захотеть выступать за этот топ-клуб.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:33
Деньги на бочку, уже запаковывают...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 