Форма «Реала» в сезоне 2025/26 будет иметь чёрные шорты и гетры

В Сети появились фотографии предполагаемой домашней формы «Реала» на сезон 2025/26.
В комплект формы войду альтернативные черные шорты и гетры.
В Сети появились фотографии предполагаемой домашней формы «Реала» на сезон 2025/26.
В комплект формы войду альтернативные черные шорты и гетры.
По поводу Гварда, возможно ты прав. Ну посмотрим, тем интереснее будет.)))
По поводу Гварда, возможно ты прав. Ну посмотрим, тем интереснее будет.)))
Да, может и Торпедо)) Только у москвичей гетры кажется белые были.
А на счёт Гварда сильно сомневаюсь. Пеп не любит и не умеет проигрывать, поэтому вряд ли покинет МС на такой минорной ноте, когда горожане проиграли всё что можно. Сдаётся мне ещё сезончик, другой попылит в АПЛ.
Да, может и Торпедо)) Только у москвичей гетры кажется белые были.
А на счёт Гварда сильно сомневаюсь. Пеп не любит и не умеет проигрывать, поэтому вряд ли покинет МС на такой минорной ноте, когда горожане проиграли всё что можно. Сдаётся мне ещё сезончик, другой попылит в АПЛ.
Хотя, на темнокожих парнях Реала форма будет, как-будто просто белые майки бегают по полю)
Хотя, на темнокожих парнях Реала форма будет, как-будто просто белые майки бегают по полю)
Приветствую, Дружище!!!
Немного не в тему, но сегодня прочел в немецкой прессе, что Гвард может покинуть МС, в качестве неожидаемого сюрприза...
Приветствую, Дружище!!!
Немного не в тему, но сегодня прочел в немецкой прессе, что Гвард может покинуть МС, в качестве неожидаемого сюрприза...
Какое-то забродившее молоко получается. 🤔
Какое-то забродившее молоко получается. 🤔