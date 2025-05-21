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Форма «Реала» в сезоне 2025/26 будет иметь чёрные шорты и гетры

вчера, 14:27

В Сети появились фотографии предполагаемой домашней формы «Реала» на сезон 2025/26.

В комплект формы войду альтернативные черные шорты и гетры.

Форма «Реала» в сезоне 2025/26 будет иметь чёрные шорты и гетры

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:19
Да, белые были в советское время, а сейчас, иногда выходят в черных.
По поводу Гварда, возможно ты прав. Ну посмотрим, тем интереснее будет.)))
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
Здорово, Дружище!!!
Да, может и Торпедо)) Только у москвичей гетры кажется белые были.

А на счёт Гварда сильно сомневаюсь. Пеп не любит и не умеет проигрывать, поэтому вряд ли покинет МС на такой минорной ноте, когда горожане проиграли всё что можно. Сдаётся мне ещё сезончик, другой попылит в АПЛ.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:34
Винисиус таки добился своего)))
Хотя, на темнокожих парнях Реала форма будет, как-будто просто белые майки бегают по полю)
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:31
Или Торпедо, советских времён.)))
Приветствую, Дружище!!!
Немного не в тему, но сегодня прочел в немецкой прессе, что Гвард может покинуть МС, в качестве неожидаемого сюрприза...
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:28
Прям сборная Германии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:15
Красивая форма. Но, вместо желтых полос на футболке лучше бы черные сделали.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:59
Ну это делается для того чтобы по больше денег заработать, те фанаты кто будут в белых формах, будут считаться устаревшими , как и айфоны, когда выходит новый. Перес знает как вести бизнес.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:47
А что делать с прозвищем "сливочные"? 🤔
Какое-то забродившее молоко получается. 🤔
Capral
Capral
вчера в 14:30
Белые гетры были бы красивее и освежали бы темный низ.
Гость
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