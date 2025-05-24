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«Реал» трогательно попрощался с Анчелотти и Модричем

вчера, 20:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Матч 38-го тура Ла Лиги против «Реала Соседад» стал последним за «Реал» для полузащитника Луки Модрича и главного тренера Карло Анчелотти.

Когда хорват был заменён, ему аплодировал весь стадион, а болельщики не скрывали слёзы. Возле бровки поля его встретил бывший партнёр по команде Тони Кроос. Матч даже был прерван на несколько минут, чтобы организовать для Модрича коридор почёта. Также после окончания матча «Реал» попрощался и с Анчелотти.

«Реал» трогательно попрощался с Анчелотти и Модричем

«Реал» трогательно попрощался с Анчелотти и Модричем

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протон
протон
сегодня в 00:27
Достижения Карло Анчелотти в «Реале» с момента своего возвращения (2021 - 2025)

• Лига чемпионов x2
• Суперкубок УЕФА x2
• Ла Лига x2
• Суперкубок Испании x2
• Кубок Короля x1
• Клубный кубок мира x1
• Межконтинентальный кубок x1

Это была невероятная история
Благодарность за все, Дон Карло и удачи на новом пути!
амурец
амурец
сегодня в 00:11
Оба много сделали для Реала, особенно Модрич, но к сожалению пришло и их время
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:54
Модрич построил идеальную карьеру. Я думаю ему следует закончить карьеру, а не бегать по другим клубам.
Кроос отдельно посоветует! Успехов Модричу!
Wizard 10
Wizard 10
вчера в 23:01
Будучи болельщиком Барсы, тащился от игры Крооса и Модрича. Считаю их главными созидателями успехов Реала за последние 10 лет.
Hamman
Hamman
вчера в 21:14, ред.
Трогательное прощание. Практически каждый год прощаемся с одним из системообразующих игроков. Из старой гвардии остался один лишь Карвахаль так как Васкес тоже уходит . Как бы это не было грустно, но это необходимость. Команде нужно постепенно обновляться.
Спасибо Карло, Спасибо Луке и Лукасу. Это были невероятные моменты, незабываемые! Выиграли с командой всё что можно было по много раз!
Удачи вам в вашей дальнейшей карьере и жизни!
Гость
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