«Реал» трогательно попрощался с Анчелотти и Модричем

Матч 38-го тура Ла Лиги против «Реала Соседад» стал последним за «Реал» для полузащитника Луки Модрича и главного тренера Карло Анчелотти.
Когда хорват был заменён, ему аплодировал весь стадион, а болельщики не скрывали слёзы. Возле бровки поля его встретил бывший партнёр по команде Тони Кроос. Матч даже был прерван на несколько минут, чтобы организовать для Модрича коридор почёта. Также после окончания матча «Реал» попрощался и с Анчелотти.
• Лига чемпионов x2
• Суперкубок УЕФА x2
• Ла Лига x2
• Суперкубок Испании x2
• Кубок Короля x1
• Клубный кубок мира x1
• Межконтинентальный кубок x1
Это была невероятная история
Благодарность за все, Дон Карло и удачи на новом пути!
• Лига чемпионов x2
• Суперкубок УЕФА x2
• Ла Лига x2
• Суперкубок Испании x2
• Кубок Короля x1
• Клубный кубок мира x1
• Межконтинентальный кубок x1
Это была невероятная история
Благодарность за все, Дон Карло и удачи на новом пути!
Кроос отдельно посоветует! Успехов Модричу!
Кроос отдельно посоветует! Успехов Модричу!
Спасибо Карло, Спасибо Луке и Лукасу. Это были невероятные моменты, незабываемые! Выиграли с командой всё что можно было по много раз!
Удачи вам в вашей дальнейшей карьере и жизни!
Спасибо Карло, Спасибо Луке и Лукасу. Это были невероятные моменты, незабываемые! Выиграли с командой всё что можно было по много раз!
Удачи вам в вашей дальнейшей карьере и жизни!