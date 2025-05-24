«Реал» трогательно попрощался с Анчелотти и Модричем

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вчера, 20:41

Матч 38-го тура Ла Лиги против «Реала Соседад» стал последним за «Реал» для полузащитника и главного тренера .

Когда хорват был заменён, ему аплодировал весь стадион, а болельщики не скрывали слёзы. Возле бровки поля его встретил бывший партнёр по команде . Матч даже был прерван на несколько минут, чтобы организовать для Модрича коридор почёта. Также после окончания матча «Реал» попрощался и с Анчелотти.