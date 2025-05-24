Объявлено имя нового ассистента Нагельсманна в сборной Германии

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вчера, 12:56

Новым помощником главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна станет . Со специалистом подписан контракт на три года. Стоит отметить, что также помощниками Нагельсманна в сборной Германии являются Бенжамин Глюк и Мадс Баттгерайт (помощник по стандартам).

К своим новым обязанностям Хюбнер приступит первого июля, после того, как покинет должность ассистента в «Хоффенхайме». Данное назначение прокомментировал Нагельсманн:

Я очень хорошо знаю Бенни по нашим совместным трём годам в" Хоффенхайме ". Он всегда был настоящим командным игроком, который стремился к успеху команды и отстаивал собственные интересы. Он уже мыслил стратегически как игрок, был лидером как на поле, так и за его пределами. Прежде всего, благодаря этим навыкам и своему профессиональному опыту он является отличным дополнением к нашей тренерской команде. Поэтому я с нетерпением жду возможности снова поработать с Бенни.

Напомним, на должности ассистента главного тренера сборной Германии Хюбнер сменит Сандро Вагнера.